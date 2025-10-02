Κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες: Με το βλέμμα στην ευρωπαϊκή αγορά υβριδικών αυτοκινήτων

Η μετατόπιση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος στα υβριδικά οχήματα δεν έχει περάσει απαρατήρητη στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Στροφή στα υβριδικά αυτοκίνητα κάνουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, χαρίζοντας χαμόγελα στις αυτοκινητοβιομηχανίες από την Κίνα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τον περασμένο Αύγουστο οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες σημείωσαν ποσοστό ρεκόρ 9,8% επί των πωλήσεων υβριδικών οχημάτων στην Ευρώπη.

Η μηνιαία επίδοση σηματοδοτεί την τέταρτη φορά κατά το τρέχον έτος που οι κινεζικές μάρκες φτάνουν σε νέο υψηλό μερίδιο αγοράς υβριδικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με στοιχεία της ερευνητικής εταιρείας Dataforce.

Η στροφή του κινεζικού βλέμματος στα υβριδικά οχήματα πυροδοτήθηκε από την επιβολή δασμών από την ΕΕ στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην ασιατική χώρα.

Παράλληλα, τον περασμένο μήνα οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατέλαβαν επίσης το 9,6% της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον Ιούλιο.

Οι BYD, MG και άλλοι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν βάλει στο στόχαστρο την αναπτυσσόμενη αγορά εξηλεκτρισμένων οχημάτων στην Ευρώπη, ασκώντας πίεση σε εδραιωμένους παίκτες όπως η Volkswagen, προτάσσοντας πιο προσιτές επιλογές, προσθέτει το Bloomberg.

Για να παρακάμψουν τους δασμούς οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν εργοστάσια επί ευρωπαϊκού εδάφους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη BYD που ετοιμάζει μονάδες συναρμολόγησης σε Ουγγαρία και Τουρκία.

Για τους αναλυτές, οι ρυθμοί διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στην ευρωπαϊκή αγορά θα αυξάνονταν αν οι κατασκευαστές πρόσφεραν πραγματικά φθηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία σήμερα αποτελούν μειονότητα.

Τον Αύγουστο του 2025 το μερίδιο των υβριδικών οχημάτων στις χώρες της ΕΕ ανήλθε σε 33,9%, των plug-in hybrid σε 10,4% ενώ των αμιγώς ηλεκτρικών σε 17,8%.

Με πληροφορίες από Bloomberg