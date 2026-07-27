Κινεζική επέλαση στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου με άρμα τα plug-in hybrid μοντέλα

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία κερδίζει ακόμη περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη μέσω των plug-in υβριδικών μοντέλων.

Πάνω από ένα στα τρία καινούργια plug-in υβριδικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη τον Ιούνιο έφεραν το σήμα κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dataforce.

Κατασκευαστές συμπεριλαμβανομένων των BYD και Chery Automobile απέσπασαν μερίδιο-ρεκόρ 34% στις παραδόσεις plug-in υβριδικών τον Ιούνιο, την ίδια στιγμή που το μερίδιο της Κίνας στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στα υβριδικά χωρίς δυνατότητα φόρτισης από πρίζα (full hybrid) παρέμεινε περίπου σταθερό.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων ενισχύουν τις πωλήσεις plug-in υβριδικών μοντέλων υπό τον φόβο επιβολής ευρωπαϊκών δασμών σε αυτού του τύπου τα οχήματα, σύμφωνα με τον αναλυτή της Dataforce, Julian Litzinger.

Σήμερα μόνο τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα αντιμετωπίζουν υψηλούς δασμούς, όμως τα υβριδικά με δυνατότητα φόρτισης από πρίζα ενδέχεται σύντομα να επιβαρυνθούν επίσης, όπως έχει αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. Από τη μεριά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ανακοινώσει αν σκοπεύει να επιβάλει πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες «ποντάρουν στο ότι, μέχρι να επιβληθούν οι δασμοί, η διείσδυσή τους στην αγορά και η ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο αντιπροσώπων θα είναι τόσο βαθιές, ώστε η ΕΕ δεν θα μπορεί να τις ανατρέψει χωρίς να προκαλέσει σημαντική τοπική οικονομική αναστάτωση», δήλωσε ο Litzinger.

Το Bloomberg εξηγεί ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιλήφθηκαν γρήγορα ότι μεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων καταναλωτών δεν ήταν έτοιμο να ποντάρει στα 100% ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τους δελεάσουν με μοντέλα που ενσωματώνουν προηγμένα υβριδικά σύνολα.