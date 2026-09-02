Η BYD υπέβαλε το ηλεκτρικό Yangwang U7 σε μία από τις πιο ακραίες δοκιμές αντοχής που έχουν γίνει σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η αντοχή και μακροζωία της μπαταρίας στο πέρασμα του χρόνου παραμένει ένα από τα βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με τα πάσης λογής ηλεκτρικά οχήματα. Πολύ περισσότερο δε όσο η τεχνολογία της υπερταχείας φόρτισης εξελίσσεται.

Με αυτό κατά νου, η BYD, μια εταιρεία με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα των μπαταριών, θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση, υποβάλλοντας το Yangwang U7 σε μια δοκιμή που δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί συνηθισμένη.

Για τις ανάγκες της δοκιμής επιλέχθηκε, σύμφωνα με την εταιρεία, τυχαία ένα αυτοκίνητο παραγωγής από κατάστημα της Yangwang, χωρίς ειδική προετοιμασία ή τροποποιήσεις. Το U7 κινήθηκε για 8 ημέρες, 19 ώρες και 58 λεπτά, καλύπτοντας συνολικά 30.000 χλμ. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη Nanning της Κίνας, όπου η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία έφτανε έως και το 80%. Παράλληλα, ο κλιματισμός παρέμενε συνεχώς ενεργοποιημένος στους 24 βαθμούς.

Κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος, η μπαταρία υποβλήθηκε σε περισσότερες από 350 Flash Charging, δηλαδή σε έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό κύκλων υπερταχείας φόρτισης μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Και αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα βασικά ζητούμενα της δοκιμής: να διαπιστωθεί όχι μόνο αν το αυτοκίνητο μπορεί να καλύψει έναν τεράστιο αριθμό χιλιομέτρων, αλλά και πόσο θα επηρεαστεί η μπαταρία από αυτή την ακραία… μεταχείριση.

Η απάντηση της BYD είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, η μπαταρία διατήρησε το 98,7% της αρχικής χωρητικότητάς της, παρουσιάζοντας δηλαδή απώλεια (degradation) μόλις 1,3%. Το αποτέλεσμα αποτελεί σαφή επίδειξη των δυνατοτήτων της νέας Blade Battery 2.0, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι ένας αντίστοιχος βαθμός φθοράς θα προκύπτει υποχρεωτικά και σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Yangwang U7: 1.287 ίπποι και έως 1.006 χλμ. αυτονομίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την Yangwang, το U7 μπορεί να προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως και τα 1.000 χλμ. στον μάλλον… αισιόδοξο κινεζικό κύκλο δοκιμών CLTC. Η επίδοση αυτή επιτυγχάνεται χάρη σε μια μεγάλη μπαταρία Blade Battery, χωρητικότητας περίπου 150 kWh, η οποία συνδυάζει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα με βελτιωμένη θερμική διαχείριση και αντοχή στον χρόνο.

Εξίσου εντυπωσιακές είναι και οι δυνατότητες φόρτισης. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το μοντέλο αξιοποιεί τη νέα αρχιτεκτονική υπερταχείας φόρτισης της BYD, η οποία μπορεί να φτάσει σε ισχύ έως και 1.500 kW. Σε ιδανικές συνθήκες, το σύστημα αυτό επιτρέπει την ανάκτηση μεγάλου μέρους της αυτονομίας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, με τη φόρτιση να μπορεί να φτάσει περίπου στο 70% σε λιγότερο από 5 λεπτά.

Πέρα όμως από την αυτονομία και τη φόρτιση, το U7 δίνει έμφαση και στις επιδόσεις. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης βασίζεται σε τέσσερις ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνδυαστικά περισσότερους από 1.000 ίππους (1.006 για την ακρίβεια), εξασφαλίζοντας τετρακίνηση και επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες κορυφαίων supercar.