Κινεζικός εμφύλιος: Μεγάλη μάχη μεταξύ BYD και Chery για την πρωτιά στις εξαγωγές

Μπρα ντε φερ μεταξύ δύο κολοσσών της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ποια μάρκα κυριαρχεί σε επίπεδο εξαγωγών και τι εκτιμούν οι αναλυτές;

Τον τίτλο της κορυφαίας κινεζικής εταιρείας σε επίπεδο εξαγωγών διατήρησε το πρώτο επτάμηνο του 2025 η Chery, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στον συγκεκριμένο τομέα, αν και πλέον φαίνεται ότι απειλείται να χάσει το στέμμα της από τη BYD.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Κίνας (CAAM), η Chery εξήγαγε 667.000 οχήματα, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,3% και αντιπροσωπεύοντας το 18,1% του συνόλου των εξαγωγών.

Στο απέναντι στρατόπεδο, η BYD είδε τις εξαγωγές της να αυξάνονται κατά 130% σε ετήσια βάση και να φτάνουν τα 553.00 οχήματα.

Επικαλούμενα ειδικούς του κλάδου, κινεζικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι η BYD έχει καταφέρει να σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο σε επίπεδο εξαγωγών, μέσα σε ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα, και εφόσον διατηρήσει τον τρέχοντα ρυθμό ανάπτυξης, τότε δεν θα αργήσει η στιγμή που θα αναδειχθεί σε νέα «πρωταθλήτρια» εξαγωγών, όσον αφορά τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Συνολικά, στο πρώτο επτάμηνο του έτους οι πωλήσεις οχημάτων στην Κίνα ανήλθαν σε 18,269 εκατ. μονάδες, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 12%. Ειδικότερα, οι πωλήσεις επιβατικών ΙΧ έκλεισαν στις 15,541 εκ. μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση 13,4%, ενώ τον μήνα Ιούλιο έφτασαν τις 2,287 εκ., με την αύξηση να αντιστοιχεί σε 14,7%.

Από τα 2,287 εκ. αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Κίνα τον περασμένο μήνα τα 1,604 εκ. έφεραν το έμβλημα εγχώριων αυτοκινητοβιομηχανιών, σημειώνοντας αύξηση 21,3% και καταγράφοντας μερίδιο 70,1%.