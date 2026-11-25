Το εργοστάσιο στη βορειοανατολική Γαλλία δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 για την παραγωγή αυτοκινήτων της μάρκας Smart.

Η BYD έχει ξεκινήσει αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του εργοστασίου παραγωγής της Ineos Automotive στο Αμβάς της Γαλλίας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη. Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων αναζητά εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ευρώπη ενόψει των κανόνων της ΕΕ για την τοπική παραγωγή.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας αναζητά εντατικά, μαζί με τους εγχώριους ανταγωνιστές της, παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, πριν από την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Made in Europe». Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένο ποσοστό εξαρτημάτων και προστιθέμενης αξίας από την τοπική αγορά, προκειμένου να δικαιούνται επιδοτήσεις και να μπορούν να συμμετέχουν σε κρατικές συμβάσεις, σημειώνει το Reuters.

«Η προτεινόμενη επένδυσή μας στο Αμβάς αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στη Γαλλία και τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε στην Ευρώπη», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li.

Το εργοστάσιο στη βορειοανατολική Γαλλία δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 για την παραγωγή αυτοκινήτων της μάρκας Smart. Το 2020 η Ineos το εξαγόρασε από τη Mercedes-Benz. Σύμφωνα με την Ineos, στις εγκαταστάσεις απασχολούνται λίγο λιγότεροι από 900 εργαζόμενοι.

Η BYD αναμένεται επίσης να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή οχημάτων σε ένα νέο εργοστάσιο στην Ουγγαρία στις αρχές του 2027.

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«Αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα της οικονομικής μας πολιτικής και των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών μας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες αποσκοπούν στην επιτάχυνση της εγκατάστασης αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις της BYD για την παραγωγή οχημάτων στη Γαλλία.

Γρήγορη πρόσβαση στο ευρωπαϊκό δίκτυο αντιπροσώπων

Ο Mathias Schmidt της Schmidt Automotive Research δήλωσε ότι η εξαγορά του εργοστασίου στο Αμβάς θα αποτελούσε μια «γρήγορη οδό για τη διατήρηση της επάρκειας αποθεμάτων των ευρωπαϊκών αντιπροσώπων», δεδομένου ότι η BYD είναι ένας από τους Κινέζους κατασκευαστές που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στους περιορισμούς των εισαγωγών επαναφορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων (plug-in hybrid).

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Ineos Automotive γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να μεταφέρει την παραγωγή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία ανέφερε ότι έχει καταρτίσει μια σύντομη λίστα υποψήφιων τοποθεσιών και στοχεύει να ξεκινήσει την παραγωγή στις ΗΠΑ το 2028.

Η απόφαση της BYD να εξαγοράσει ένα ήδη λειτουργικό ευρωπαϊκό εργοστάσιο αυτοκινήτων τη διαφοροποιεί από τους Κινέζους ανταγωνιστές της, οι οποίοι μέχρι σήμερα προτιμούσαν να μισθώνουν χώρο σε υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η κινεζική Dongfeng πρόκειται να κατασκευάζει αυτοκίνητα σε εργοστάσιο της Stellantis στη Γαλλία, ενώ η Leapmotor θα παράγει ηλεκτρικά οχήματα σε εργοστάσιο της Stellantis στην Ισπανία.

Παράλληλα, η Geely θα κατασκευάζει οχήματα σε μονάδα συναρμολόγησης της Ford στην Ισπανία.

Η BYD διευκρίνισε ότι η προτεινόμενη συμφωνία με την Ineos «εξακολουθεί να υπόκειται σε διαβούλευση με τα αρμόδια συμβούλια εργαζομένων».

H επίσημη ανακοίνωση της BYD

«Η BYD επιβεβαιώνει ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την INEOS Automotive για την εξαγορά της μονάδας παραγωγής της στο Hambach της Γαλλίας. Η προτεινόμενη συναλλαγή τελεί υπό την προϋπόθεση διαβούλευσης με τα αρμόδια συμβούλια εργαζομένων.

Στόχος μας είναι να κατασκευάζουμε εκεί οχήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Η δέσμευσή μας στην Ευρώπη είναι μακροπρόθεσμη. Η σχεδιαζόμενη επένδυσή μας στο Hambach αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στη Γαλλία και τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε στην Ευρώπη. Θέλουμε να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής οχημάτων που κατασκευάζονται στη Γαλλία, φέρνοντας την τεχνολογία και τις καινοτομίες μας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης ακόμη πιο κοντά τους».

Μέσω αυτού του εγχειρήματος, είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου, να στηρίξουμε τις θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους εργαζομένους και τους προμηθευτές της περιοχής. Η παραγωγή οχημάτων πιο κοντά στους πελάτες μας αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για την ενίσχυση της ηγετικής μας θέσης στην ηλεκτροκίνηση και τη συμβολή μας στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας».