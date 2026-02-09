Κινέζος κατασκευαστής ηλεκτρικών φορτηγών θα συναρμολογεί οχήματα στην Αμβέρσα

Η Αμβέρσα γίνεται το σημείο εισόδου για έναν νέο παίκτη ηλεκτρικών φορτηγών, καθώς η κινεζική Windrose θα συναρμολογεί τα δικά της στο λιμάνι της Αμβέρσας για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η Windrose δημιουργεί την πρώτη της ευρωπαϊκή εγκατάσταση στο λιμάνι της Αμβέρσας, όπου σχεδιάζει να συναρμολογήσει ηλεκτρικά φορτηγά για την ευρωπαϊκή αγορά.

Το έργο σηματοδοτεί το αρχικό βιομηχανικό αποτύπωμα του Κινέζου κατασκευαστή στην ΕΕ. Η λιμενική αρχή παραχώρησε στην Windrose μετά από διαβούλευση αγοράς δύο οικόπεδα συνολικής έκτασης 9,5 εκταρίων, που προορίζονται για δραστηριότητες logistics και συναρμολόγησης. Η απόφαση ελήφθη βάσει οικονομικών, logistics και στρατηγικών κριτηρίων.

Σύμφωνα με τα σχέδια που ανακοινώθηκαν, η Windrose θα μεταφέρει εξαρτήματα φορτηγών στην Αμβέρσα, όπου θα πραγματοποιείται η τελική συναρμολόγηση. Τα ολοκληρωμένα οχήματα θα συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις πιστοποίησης πριν από την προμήθεια σε άλλες αγορές της ΕΕ. Η εταιρεία έχει επίσης δηλώσει ότι τα οχήματα που θα συναρμολογούνται στην Αμβέρσα θα μπορούσαν να εξαχθούν πέραν της Ευρώπης, περιλαμβανομένης της Βόρειας Αμερικής, αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί χρονοδιαγράμματα. Εκτός από τη συναρμολόγηση, οι εγκαταστάσεις στην Αμβέρσα θα φιλοξενούν λειτουργίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και δραστηριότητες μετά την πώληση. Η εγκατάσταση αναμένεται να δημιουργήσει τοπικές λειτουργίες logistics και πρόσθετη κυκλοφορία εμπορευματοκιβωτίων, που θα συνδέεται κυρίως με εισερχόμενες αποστολές εξαρτημάτων από την Ασία.

Το έργο, που αναφέρεται ως Windrose Park Antwerp, θα αναπτυχθεί μέσω κοινοπραξίας με τον συνεργάτη ακινήτων Van Wellen Group, με έδρα την Αμβέρσα. Η Windrose εκτιμά ότι οι εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περίπου 200 θέσεις πλήρους απασχόλησης μακροπρόθεσμα, ανάλογα με την κλίμακα των λειτουργιών. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να συνεργαστεί με παρόχους logistics και περιφερειακούς εταίρους στους τομείς της ενέργειας και των μπαταριών, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες συνεργασίες. Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία έναρξης για τις εργασίες συναρμολόγησης και η Windrose δεν έχει δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με την παραγωγική ικανότητα ή τους προγραμματισμένους όγκους πωλήσεων για την ευρωπαϊκή αγορά.