Κίνηση ματ από τη Volkswagen; – Σκέψεις για παραγωγή αυτοκινήτων στην Τουρκία

Η Doğuş Otomotiv ανακοίνωσε ότι υπέγραψε επιστολή προθέσεων με τη Volkswagen, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δυνατοτήτων παραγωγής επιβατικών αυτοκινήτων της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην Τουρκία.

Η εταιρεία διανομής αυτοκινήτων, η οποία αποτελεί εδώ και χρόνια τον επίσημο εισαγωγέα των οχημάτων Volkswagen στην Τουρκία, γνωστοποίησε την εξέλιξη μέσω ανακοίνωσης στην Πλατφόρμα Δημόσιας Γνωστοποίησης (KAP).

«Μεταξύ της εταιρείας μας και εταιρειών του Ομίλου Volkswagen υπογράφηκε επιστολή προθέσεων σχετικά με την αξιολόγηση των δυνατοτήτων παραγωγής επιβατικών αυτοκινήτων της μάρκας Volkswagen στην Τουρκία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι η Volkswagen θα ξεκινήσει άμεσα την παραγωγή οχημάτων στην Τουρκία. Πρόκειται για ένα προκαταρκτικό βήμα, με στόχο την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών παραγωγής. Το εάν θα ακολουθήσει οριστική απόφαση για τη δημιουργία παραγωγικής μονάδας θα αποσαφηνιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, σημειώνει η Daily Sabah.

Η Volkswagen είχε εγκαταλείψει το 2020 τα σχέδιά της για την κατασκευή εργοστασίου στην Τουρκία, επικαλούμενη την πανδημία COVID-19 και τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις.

Όπως ανέφερε η Doğuş, η συνεργασία αποσκοπεί στην προσφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσαρμοσμένων στις νέες τεχνολογίες και στις ανάγκες της τουρκικής αγοράς, καθώς και στη συμβολή στην ανάπτυξη της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μια ουσιαστική συνεργασία στον τομέα της παραγωγής επιβατικών αυτοκινήτων θα μπορούσε να έχει σημαντικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην Doğuş, δήλωσε ο Cemal Demirtaş, αναλυτής της Ata Yatırım.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε πού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η παραγωγή, ποια μοντέλα της Volkswagen ενδέχεται να περιλαμβάνει, ποιο θα ήταν το ύψος της επένδυσης ή ποιο είναι το πιθανό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.