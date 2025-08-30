Κλείνει η σήραγγα Mont Blanc για 3 μήνες

Μια από τις πιο σημαντικές εμπορικές αρτηρίες μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, η σήραγγα Mont Blanc, θα κλείσει για τρεις μήνες

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, η σήραγγα του Mont Blanc, μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, θα κλείσει εντελώς για πάνω από τρεις μήνες λόγω εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης.

Το κλείσιμο αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στις οδικές μεταφορές, αναγκάζοντας τους μεταφορείς να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις και προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες σε ολόκληρο τον κλάδο. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η σήραγγα είχε επίσης παραμείνει κλειστή και το 2023, από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο.

Το κλείσιμο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στις 5 μετά μεσημβρίας και θα παραμείνει σε ισχύ έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα. Στη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, η σήραγγα του Μοnt Blanc θα είναι εντελώς κλειστή για την κυκλοφορία, τόσο για τα φορτηγά όσο και για τα επιβατικά οχήματα. Οι εργασίες ανακαίνισης είναι τόσο εκτεταμένες που το πλήρες κλείσιμο είναι αναπόφευκτο. Με δεδομένο τον στρατηγικό ρόλο της σήραγγας στο εμπόριο μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, το κλείσιμο παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις για τις διεθνείς οδικές μεταφορές.

Υπάρχουν προτεινόμενες εναλλακτικές διαδρομές, αλλά κάθε επιλογή έχει τα μειονεκτήματά της. Η σήραγγα Fréjus είναι η πιο προφανής εναλλακτική λύση, αλλά αναμένεται μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Συνιστάται στους μεταφορείς να παρακολουθούν στενά τις αναφορές στην κυκλοφορία.

Η σήραγγα του Μεγάλου Αγίου Βερνάρδου (στα σύνορα Ελβετίας-Ιταλίας) προσφέρει μια άλλη διαδρομή, αλλά έχει περιορισμούς: δεν επιτρέπονται μεταφορές επικίνδυνων και εύφλεκτων υλικών (σήραγγα κατηγορίας Ε). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα ορεινά περάσματα, αλλά η διαθεσιμότητά τους εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα το φθινόπωρο και το χειμώνα.