Η συμφωνία θα επιτρέψει στην αυτοκινητοβιομηχανία να επιταχύνει την επέκτασή της, την ανάπτυξη της τεχνολογίας της, καθώς και την εξέλιξη των επιχειρηματικών της συστημάτων.

Μια σημαντική οικονομική ενίσχυση για την Koenigsegg αποκάλυψε την αποτίμηση της αξίας της εταιρείας. Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία εξασφάλισε νέα επένδυση από μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων , με τη συμφωνία να αποτιμά, σύμφωνα με πληροφορίες, την αξία της σε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία με την 65 Equity Partners, μια εταιρεία private equity με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία πλέον κατέχει μειοψηφικό μερίδιο στην Koenigsegg, «θα επιτρέψει στην Koenigsegg να επιταχύνει την επέκτασή της, την ανάπτυξη της τεχνολογίας της, καθώς και την εξέλιξη των επιχειρηματικών της συστημάτων», σύμφωνα με την ανακοίνωση που γνωστοποίησε τη συμφωνία.

Η Koenigsegg έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καταγράφοντας έσοδα ύψους 155 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 80% σε σχέση με το 2022. Η ζήτηση εξακολουθεί να ξεπερνά τις δυνατότητες παραγωγής της εταιρείας, η οποία απασχολεί περίπου 800 εργαζομένους παγκοσμίως, σημειώνει το motor1.com.

Ο Christian παραμένει στο τιμόνι

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η 65 Equity Partners θα αποκτήσει μειοψηφικό μερίδιο και θα γίνει ο δεύτερος θεσμικός επενδυτής της εταιρείας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Chieftain Capital Management, η οποία είναι ήδη μέτοχος της Koenigsegg, θα επενδύσει επιπλέον κεφάλαια, αυξάνοντας παράλληλα το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία.

Ο Christian von Koenigsegg, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, θα παραμείνει ο βασικός μέτοχος, διατηρώντας την πλειοψηφία των μετοχών. Θα συνεχίσει επίσης να έχει τον έλεγχο της στρατηγικής, της καινοτομίας και του οράματος για τα μελλοντικά προϊόντα της εταιρείας.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Johan Ekdah, δήλωσε στο Bloomberg ότι η συμφωνία «δεν αφορά την άντληση μετρητών», προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί μόνη της τα πρότζεκτ της.

Διαβάστε επίσης: Αυτός είναι ο διάσημος τενίστας που πήρε την τελευταία Koenigsegg Jesko –Πλήρωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ (video)

Ωστόσο, η συμφωνία δημιουργεί «περιθώρια για το μέλλον».

Νωρίτερα φέτος, δημοσίευμα ανέφερε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία εξέταζε το ενδεχόμενο εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Τι ακολουθεί για την Koenigsegg;

Η Koenigsegg έχει ξεκινήσει την παραγωγή της Gemera, ενός hypercar τεσσάρων επιβατών που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2020.

Το μοντέλο αποδίδει 2.300 ίππους και 2.750 Nm ροπής, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάσει συνολικά 300 μονάδες.

Τον Αύγουστο, η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε την CCGT1, ένα μοντέλο-φόρο τιμής στο αγωνιστικό CCGT, το οποίο δεν έφτασε ποτέ να συμμετάσχει σε αγώνες.

Η CCGT1 αποτελεί ουσιαστικά ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο με έγκριση για κυκλοφορία στον δρόμο και εξοπλίζεται με έναν V8 κινητήρα διπλού τούρμπο, ο οποίος αποδίδει έως και 1.600 ίππους όταν χρησιμοποιεί καύσιμο E85.