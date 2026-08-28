Κοινωνικό Leasing: Πώς το κάνουν οι Γάλλοι

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στη Γαλλία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο Κοινωνικό Leasing.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γαλλία εκτοξεύθηκαν τον Ιούλιο, φτάνοντας το 35% των συνολικών ταξινομήσεων. Συνολικά, τον Ιούλιο ταξινομήθηκαν περισσότερα από 44.000 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο Κοινωνικό Leasing -επί της ουσίας είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής μίσθωσης όπου οι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό με μικρό κόστος κάθε μήνα.

Οι προϋποθέσεις για το Social Leasing

Το πρόγραμμα, γνωστό ως «leasing social de voitures électriques» (κοινωνική μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων), απευθύνεται κυρίως σε εργαζομένους με χαμηλό εισόδημα που μετακινούνται καθημερινά προς την εργασία τους. Για να πληρούν τις προϋποθέσεις, οι αιτούντες πρέπει είτε να διανύουν καθημερινά περισσότερα από 10 χιλιόμετρα με ιδιωτικό αυτοκίνητο είτε να διανύουν περισσότερα από 8.000 χιλιόμετρα ετησίως για επαγγελματικούς λόγους, χρησιμοποιώντας το δικό τους όχημα.

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να έχουν φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 16.880 ευρώ. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας έχουν γίνει ελαφρώς πιο ελαστικά σε σύγκριση με τον δεύτερο γύρο χρηματοδότησης, το φθινόπωρο του 2025, όταν το όριο εισοδήματος είχε οριστεί στα 16.300 ευρώ και οι συμμετέχοντες έπρεπε να διανύουν τουλάχιστον 15 χιλιόμετρα την ημέρα για τη μετακίνησή τους.

Όπως και στους δύο πρώτους γύρους χρηματοδότησης -το αρχικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις αρχές του 2024 και εξάντλησε το διαθέσιμο κονδύλι μέσα σε έξι εβδομάδες -η γαλλική κυβέρνηση στοχεύει να υποστηρίξει τη μίσθωση 50.000 αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με ευνοϊκούς όρους. Οι μηνιαίες δόσεις μίσθωσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 200 ευρώ, ενώ δεν απαιτείται προκαταβολή ή εγγύηση.

Τα συμβόλαια έχουν διάρκεια τριών ετών και περιλαμβάνουν ετήσιο όριο χιλιομέτρων 15.000 χλμ. Η τελική μηνιαία δόση διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Κατά τον προηγούμενο γύρο χρηματοδότησης, οι τιμές μίσθωσης κυμαίνονταν από 95 έως 195 ευρώ τον μήνα.

Οι χαμηλές τιμές μίσθωσης καθίστανται δυνατές χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις. Η γαλλική κυβέρνηση καλύπτει το 29% της τιμής αγοράς ενός οχήματος, έως το ανώτατο ποσό των 6.500 ευρώ ανά όχημα. Η επιδότηση μπορεί να αυξηθεί έως και τα 9.000 ευρώ, εφόσον τόσο το όχημα όσο και η μπαταρία του κατασκευάζονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Παρέχεται επίσης πρόσθετο μπόνους 500 ευρώ εάν και ο ηλεκτροκινητήρας κατασκευάζεται εντός του ΕΟΧ.

Η Γαλλία έχει ουσιαστικά αποκλείσει τα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής από το πρόγραμμα, μέσω των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Αντί να περιορίζονται τα οχήματα βάσει της χώρας προέλευσής τους, η επιλεξιμότητα εξαρτάται από το εάν το μοντέλο πληροί ένα ανώτατο όριο αποτυπώματος CO₂, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές που προκύπτουν τόσο από την κατασκευή όσο και από τη μεταφορά του οχήματος.

Στην πράξη, τα οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα είναι απίθανο να επιτύχουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Έρχεται και νέο πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα CEE καλύπτει επιλέξιμα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία ταξινομήθηκαν στη Γαλλία μεταξύ 2017 και 2023, ενώ προβλέπει αυξημένη προσωρινή ενίσχυση έως και 2.360 ευρώ για εργαζομένους στην κατ’ οίκον φροντίδα και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών.

Η Γαλλία θα εισαγάγει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 ένα νέο κίνητρο για την αγορά ή τη μίσθωση μεταχειρισμένων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, επαναφέροντας την κρατική στήριξη για τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα, περισσότερο από δύο χρόνια μετά την κατάργηση του προηγούμενου οικολογικού μπόνους για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Η τυπική ενίσχυση μέσω του προγράμματος CEE εκτιμάται ότι θα ανέρχεται μόλις σε περίπου 337 ευρώ ανά όχημα. Ωστόσο, οι επιλέξιμοι εργαζόμενοι στην κατ’ οίκον φροντίδα και στις υπηρεσίες προσωπικής εξυπηρέτησης θα μπορούν να λαμβάνουν περίπου 2.000-2.360 ευρώ.

Η Γαλλία επαναφέρει, έτσι, τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο εθνικό σύστημα κινήτρων για οχήματα, θεσπίζοντας από την 1η Σεπτεμβρίου ένα νέο πρόγραμμα Πιστοποιητικών Εξοικονόμησης Ενέργειας (CEE), το οποίο θα στηρίζει τόσο την αγορά όσο και τη μακροχρόνια μίσθωση μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων.