Κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας προς ΕΕ: Έτσι θα προστατευτούμε από την Κίνα

Η γαλλική Valeo ζητάει από την ΕΕ τη θέσπιση υποχρεωτικών ποσοστώσεων για “Made in Europe” εξαρτήματα.

Κραυγή αγωνίας υψώνει για ακόμη μία φορά η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία εν μέσω επέλασης Κινέζων κατασκευαστών, καταθέτοντας προτάσεις για ενέργειες που θα μπορούσαν να τη θωρακίσουν.

Στο πλαίσιο της IAA Mobility 2025, ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής εταιρείας κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, Christophe Perillat δήλωσε ότι είναι αδήριτη ανάγκη η θέσπιση μιας ελάχιστης απαίτησης για κατασκευασμένα στην Ευρώπη εξαρτήματα στα αυτοκίνητα που πωλούνται στην ΕΕ. Όπως υποστήριξε η εν λόγω ενέργεια είναι μονόδρομος για να παραμείνει η αυτοκινητοβιομηχανία ανταγωνιστική.

Η Κομισιόν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με αυτοκινητοβιομηχανίες και προμηθευτές για τους τρόπους διασφάλισης του μέλλοντος του κλάδου, καθώς αυτός αντιμετωπίζει το υψηλό κόστος της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα, τον έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα και την αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς, αναφέρει το Reuters.

Για τα στελέχη των αυτοκινητοβιομηχανιών, το επίκεντρο της συζήτησης είναι η αναθεώρηση της απαγόρευσης της ΕΕ για τα καινούργια αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, την οποία θεωρούν βραχυπρόθεσμη και περιοριστική.

Στον αντίποδα, οι προμηθευτές πιέζουν τις Βρυξέλλες να θεσπίσουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις για “Made in Europe” εξαρτήματα, προτείνοντας ποσοστό έως και 80%.

«Ένας τέτοιος μηχανισμός θα ενίσχυε την ευρωπαϊκή κυριαρχία, προστατεύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα», δήλωσε ο Perillat, επισημαίνοντας αντίστοιχα κίνητρα που ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ινδία.

Πρόσθεσε ότι αναμένει να συζητήσει περαιτέρω την πρόταση στον επόμενο γύρο συνομιλιών με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Από τη μεριά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να εισαγάγει σταδιακά απαιτήσεις για ευρωπαϊκό περιεχόμενο στις μπαταρίες και τα εξαρτήματα.

Σύμφωνα με τον Perillat μια τέτοια ενέργεια βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, καθώς ορισμένες εταιρείες -ιδιαίτερα στη Γερμανία- αντιτίθενται στις σχετικές ρυθμίσεις.

Κατά το παρελθόν, η Γερμανική Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (VDA) έχει τονίσει ότι η ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα δεν πρέπει να επιτευχθεί με αυστηρούς κανονισμούς, όπως οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για τοπικό περιεχόμενο.