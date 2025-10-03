Κομισιόν προς ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: «Φτιάξτε αυτόνομα αυτοκίνητα»

Για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρώπη έχει μείνει πίσω, συγκριτικά με την Κίνα και τις ΗΠΑ, στον τομέα των αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σωσίβιο για την ασθμαίνουσα ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, η οποία την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου ζήτησε από τους Ευρωπαίους κατασκευαστές να εξελίξουν αυτόνομα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το Reuters, μιλώντας στο πλαίσιο της Italian Tech Week στο Τορίνο, κέντρο της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η κα von der Leyen κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει στρατηγική «AI first» σε όλες τις στρατηγικές βιομηχανίες, δίνοντας έμφαση στην κινητικότητα.

«Τα αυτοκίνητα δίχως οδηγό είναι ήδη πραγματικότητα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το “AI First” (πρώτα η τεχνητή νοημοσύνη), σημαίνει επίσης “Safety First” (πρώτα η ασφάλεια).

Οι νέες θέσεις της προέδρου της Κομισιόν εκφράζονται εν μέσω προσπαθειών των Βρυξελλών να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Για την Ursula von der Leyen είναι κρίσιμο να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων που θα λειτουργήσει ως πεδίο δοκιμών για αυτόνομα αυτοκίνητα, επισ ημαίνοντας επίσης ότι ήδη έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από 60 Ιταλούς δημάρχους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κρίσιμο να δημιουργηθούν «Made in Europe οχήματα, για τους ευρωπαϊκούς δρόμους».

Με πληροφορίες από Reuters