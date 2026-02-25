Κορυφαία έκδοση Audi Q8 με πακέτο ABT Sportsline

Αναβάθμιση στο όριο, τόσο σε εμφάνιση, όσο και σε απόδοση, που ξεπερνάει τους 700 ίππους για το Audi Q8.

Μια νέα πιο επιθετική σε εμφάνιση έκδοση και σημαντικά πιο ισχυρή απόκτησε το Audi Q8. Για τη δημιουργία της υπεύθυνη είναι η ABT Sportline, που εξειδικεύεται στα μοντέλα της γερμανικής μάρκας, και την προσφέρει σε τιμή που κυμαίνεται από τα 47.000 έως 53.000 ευρώ.

Τη βάση για τη δημιουργία αυτή αποτελεί η κορυφαία έκδοση RS Q8, η οποία από την εργοστασιακή της κιόλας μορφή εντυπωσιάζει με την απόδοσή της. Εφοδιάζεται με έναν biturbo V8 κινητήρα 4,0 λίτρων, που αποδίδει 600 ίππους με 800 Nm ροπής στην στάνταρ μορφή του, ενώ ανεβαίνει στους 640 ίππους και 850 Nm ροπής στην έκδοση Performance.

Με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει το Audi RS Q8 ABT αποδίδει 740 ίππους και 920 Nm ροπής στη βασική του έκδοση, ενώ στην Performance τα νούμερα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά, αφού ανεβαίνει στους 760 ίππους και τα 980 Nm ροπής.

Επιπλέον, το μεγάλο SUV της Audi διαθέτει μια σπορ εξάτμιση που βελτιώνει την απόδοση, αλλά και τον ήχο που τώρα είναι συναρπαστικός. Ως αυτή τη στιγμή η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει τις επιδόσεις που προκύπτουν από αυτή τη βελτίωση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα είναι εκρηκτικές.

Βελτιώσεις έχουν γίνει και στο αεροδυναμικό πακέτο του αυτοκινήτου, με χρήση νέου σπόιλερ εμπρός και μεγαλύτερης αεροτομής πίσω, που έχει στοιχεία από ανθρακονήματα. Επιπλέον υπάρχουν νέες εισαγωγές αέρα, αλλά και νέας σχεδίασης ζάντες αλουμινίου 23 ιντσών σε μαύρο χρώμα, με ελαστικά 295/35.