Κορυφαίο συλλεκτικό αυτοκίνητο το Duesenberg του Clark Gable

Το 1935, πρόσφεραν στον Gable ένα μοντέλο SSJ για μια εξάμηνη προωθητική περίοδο.

Το κορυφαίο βραβείο στον κόσμο των συλλεκτικών αυτοκινήτων, το Best of Show του Pebble Beach Concours d’Elegance, απονεμήθηκε σε ένα Duesenberg SSJ, το οποίο ανήκε αρχικά στον Clark Gable.

Η 75η διοργάνωση έφτασε επίσης σε ένα σημαντικό ορόσημο, ξεπερνώντας τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικές φιλανθρωπικές δωρεές.

Φέτος, 218 αυτοκίνητα -εκ των οποίων 33 διεθνείς συμμετοχές από 14 χώρες και 185 αμερικανικές συμμετοχές από 30 πολιτείες— βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο του διαγωνισμού.

Η ιστορία με τον Clark Gamble

Το Duesenberg SSJ Special Speedster του 1935 που κατέκτησε το βραβείο παρουσιάστηκε από τον Harry Yeaggy, από το Cincinnati του Ohio.

«Το Duesenberg βρίσκεται συχνά στην κορυφή της λίστας επιθυμιών όσων έχουν πάθος για τα αμερικανικά κλασικά αυτοκίνητα και το εμβληματικό SSJ αποτελεί την απόλυτη έκφραση της μάρκας», δήλωσε η πρόεδρος του Concours, Sandra Button.

«Αυτό το Special Speedster, ένα από μόλις δύο που κατασκευάστηκαν, συνδυάζει στιλ και επιδόσεις -και έχει μια εκπληκτική ιστορία που συνδέεται με το Hollywood»

Το 1935, πρόσφεραν στον Gable ένα μοντέλο SSJ για μια εξάμηνη προωθητική περίοδο. Ήταν μια έξυπνη κίνηση να κυκλοφορεί το αυτοκίνητό τους στην πόλη με έναν τόσο δημοφιλή σταρ του κινηματογράφου.

Μετά από αυτή την περίοδο, έδωσαν στον Gable την ευκαιρία να το αγοράσει για 5.000 δολάρια (άξιζε 15.000 δολάρια), αλλά ο Gable αρνήθηκε. Ταυτόχρονα, ο Gary Cooper είχε το άλλο SSJ και, σε αντίθεση με τον Gable, είπε «Ναι, παρακαλώ!» στην προσφορά τους των 5.000 δολαρίων.

Το προσωπικό του αυτοκίνητο ήταν το Duesenberg Model JN Convertible Coupe, το οποίο αγόρασε το 1935 και το πούλησε το 1942 μετά τον θάνατο της συζύγου του.

The rarest Duesenberg Model J, the SSJ Special Speedster, restored in its original black lacquer finish, earned Best of Show at the 75th Pebble Beach Concours d’Elegance. https://t.co/xkZmHTM8W6 — motortrend (@MotorTrend) August 18, 2026

Το SSJ αποτυπώνει τη δραματική σχεδιαστική αισθητική της εποχής, με το μακρύ, καμπυλωτό καπό και το δυναμικά κεκλιμένο, αεροδυναμικό παρμπρίζ. Πρόσφατα ανακατασκευάστηκε ώστε να επανέλθει στην αρχική του εμφάνιση, με μαύρη γυαλιστερή βαφή και ανοιχτόχρωμο δερμάτινο σαλόνι.

«Είχα κερδίσει μία φορά στο παρελθόν, πριν από 19 χρόνια, αλλά τώρα το εκτιμώ πολύ περισσότερο», δήλωσε ο Yeaggy. «Εκτιμώ τη σκληρή δουλειά και τον χρόνο που χρειάστηκαν για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο είναι, πόσο ξεχωριστό είναι να κερδίσεις αυτό το βραβείο. Είναι εκπληκτικό».

Ο Yeaggy είχε κερδίσει ξανά το Best of Show πριν από 19 χρόνια, το 2007, με το Duesenberg SJ Speedster “Mormon Meteor”. Η Duesenberg διατηρεί πλέον τον τίτλο της πιο επιτυχημένης αμερικανικής μάρκας στην ιστορία του Pebble Beach Concours, έχοντας κατακτήσει συνολικά οκτώ βραβεία Best of Show.

Σε μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση, η σημερινή ημέρα αποτέλεσε κατά κάποιον τρόπο μια επιστροφή του αυτοκινήτου στον τόπο του. «Έμαθα πρόσφατα», είπε ο Yeaggy, «ότι ο δεύτερος ιδιοκτήτης ζούσε εδώ, στο Pebble Beach. Είχε το αυτοκίνητο για σχεδόν 12 χρόνια, επομένως σήμερα αυτό το αυτοκίνητο επέστρεψε στο σπίτι του».

Η φετινή μάχη για το Best of Show περιλάμβανε αρκετούς ισχυρούς διεκδικητές, μεταξύ των οποίων ένα Delahaye 165 Figoni et Falaschi Cabriolet του 1938, μια Ferrari 375 MM Pinin Farina Berlinetta του 1955 και μια Ferrari 375 America Vignale Cabriolet του 1954.