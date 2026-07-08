Κορυφαίος τραπεζίτης στέλνει τη Ferrari στα δικαστήρια – Ένα σκληρό μπρα ντε φερ

Ο Βρετανός τραπεζίτης υποστηρίζει ότι υπεύθυνη για ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο ίδιος είναι η ιταλική μάρκα.

Στις αίθουσες των δικαστηρίων φαίνεται ότι θα λύσουν τις διαφορές τους η Ferrari και ένας Βρετανός τραπεζίτης, ο οποίος κατηγορεί την ιταλική μάρκα για ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από περισσότερα από 10 χρόνια στο Χονγκ Κονγκ.

Ήταν Ιούνιος του 2015 όταν ο τραπεζίτης Robert Ebert παρέσυρε και σκότωσε, οδηγώντας μια Ferrari 458 Spider, τον φύλακα ασφαλείας Ku Lap-chi. Τότε ο τραπεζίτης υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα και ότι τα φρένα της Ferrari 458 Spider του είχαν αστοχήσει, όμως ένας υπάλληλος της Ferrari κατέθεσε ως εμπειρογνώμονας στο δικαστήριο ότι η αστοχία των φρένων ήταν «αδύνατη».

Ο τραπεζίτης κρίθηκε ένοχος για πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση και καταδικάστηκε σε 22 μήνες φυλάκιση, από τους οποίους εξέτισε 14 μήνες, ενώ στη συνέχεια απελάθηκε.

Τώρα, ο τραπεζίτης κινείται δικαστικά κατά της εταιρείας από το Μαρανέλο, διεκδικώντας αποζημίωση εκατομμυρίων λιρών. Όπως υποστηρίζει, χιλιάδες οχήματα Ferrari — μεταξύ αυτών και το δικό του — ανακλήθηκαν αργότερα λόγω παρόμοιων προβλημάτων στο σύστημα πέδησης με εκείνα που είχε αντιμετωπίσει και καταγγείλει.

Όπως αναφέρει η Independent, εκείνη την περίοδο κατείχε κορυφαία διοικητική θέση στη Deutsche Bank. Ήταν επικεφαλής των δραστηριοτήτων της τράπεζας στις αγορές μετοχών για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και ένας από τους δύο παγκόσμιους επικεφαλής του τμήματος πωλήσεων μετοχών.

Κέρδιζε μεταξύ 2,5 και 5 εκατ. δολάρια ετησίως και είχε προαχθεί σε έναν ρόλο που σταδιακά θα του απέφερε μισθό μεταξύ 8 και 11 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ως αποτέλεσμα της καταδίκης έχασε τη δουλειά του και πλέον έχει ετήσιες απολαβές ύψους 80.000 λίρες, λειτουργώντας τη δική του εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Εξαιτίας της καταδίκης του, του απαγορεύεται η είσοδος σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ, των ΗΠΑ, του Καναδά, όπου διαμένει η οικογένεια της συζύγου του, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, όπου ζουν πολλά μέλη της δικής του οικογένειας», δήλωσε ο δικηγόρος, όπως επισημαίνει η Independent.

Φωτογραφία αρχείου

Ο συνήγορός του προσθέτει ότι «ακόμη και την περίοδο της καταδίκης του Ebert, υπήρχαν — χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει — συζητήσεις σε ιστοσελίδες και φόρουμ ιδιοκτητών Ferrari που αμφισβητούσαν την αποτελεσματικότητα των φρένων σε μοντέλα όπως η 458.

Τον Οκτώβριο του 2021, η Ferrari προχώρησε σε ανάκληση ορισμένων μοντέλων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της 458, στις ΗΠΑ, εξαιτίας προβλήματος που εντοπίστηκε στα συστήματα πέδησής τους.

Στη συνέχεια, το 2022, η Ferrari ανακάλεσε περισσότερα από 2.000 οχήματα στην Κίνα. Η ανάκληση αφορούσε τη σειρά 458 και επεκτεινόταν σε οχήματα που είχαν εισαχθεί από τον Μάρτιο του 2010 έως τον Μάρτιο του 2019, και πάλι λόγω προβλήματος που σχετιζόταν με το σύστημα πέδησης. Η ανακοίνωση έκανε λόγο για “ένα καπάκι δοχείου υγρού φρένων το οποίο ενδέχεται να μην εξαερίζεται σωστά”.

Το όχημα του Ebert κατασκευάστηκε τον Φεβρουάριο του 2012 και, επομένως, περιλαμβανόταν στα οχήματα που ανακλήθηκαν.

Πλέον ο τραπεζίτης ζητάει από τη Ferrari την προσκόμιση εγγράφων έτσι ώστε διαπιστώσει ποια στοιχεία διέθετε η Ferrari σχετικά με τα επίμαχα ζητήματα κατά τον χρόνο της δίκης του και να προετοιμάσει την αγωγή που προτίθεται να καταθέσει εναντίον της. Η Ferrari αντιτίθεται στο συγκεκριμένο αίτημα.

Με πληροφορίες από Independent