Κραυγή αγωνίας από την αυτοκινητοβιομηχανία: Ανέφικτοι οι στόχοι του 2035

Κορυφαία στελέχη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας εξηγούν ότι η πώληση αμιγώς ηλεκτρικών καινούργιων αυτοκινήτων έως το 2035 είναι μη ρεαλιστική.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει για ακόμη μία φορά η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη χαλάρωση των στόχων για την απανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών.

Οι στόχοι της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 από οχήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης 100% για τα καινούργια αυτοκίνητα έως το 2035, δεν είναι πλέον εφικτοί, δήλωσαν την Τετάρτη (26 Αυγούστου) οι επικεφαλής των ενώσεων Ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων και προμηθευτών της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόκειται να φιλοξενήσει στελέχη του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας στις 12 Σεπτεμβρίου για να συζητήσουν το μέλλον του τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει αφενός τον κινεζικό ανταγωνισμό και αφετέρου τους αμερικανικούς δασμούς.

Σε επιστολή τους προς την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz, Όλα Καλένιους, και ο Ματίας Τσίνκ, διευθύνων σύμβουλος του τομέα συστημάτων μετάδοσης και πλαισίων στη Schaeffler AG, δήλωσαν ότι παραμένουν δεσμευμένοι στον στόχο της ΕΕ για μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Τόνισαν, ωστόσο, ότι Ευρωπαίοι κατασκευαστές καλούνται να αντιμετωπίσουν την πλήρη εξάρτηση από την Ασία για τις μπαταρίες, το ανεπαρκές δίκτυο υποδομών φόρτισης, το υψηλότερο κόστος παραγωγής και τους αμερικανικούς δασμούς.

«Η επίτευξη των αυστηρών στόχων για τα αυτοκίνητα και τα βαν έως το 2030 και έως το 2035 είναι, στον σημερινό κόσμο, απλώς πλέον μη εφικτή», αναφέρεται στην επιστολή, προσθέτοντας ότι νομικές υποχρεώσεις και ποινές δεν πρόκειται να επιταχύνουν τη μετάβαση.

«Τα ηλεκτρικά οχήματα θα ηγηθούν της αλλαγής, αλλά πρέπει επίσης να υπάρχει χώρος για υβριδικά, οχήματα με συστήματα επέκτασης της αυτονομίας (range extender), ιδιαίτερα αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, το υδρογόνο και τα ανθρακικά ουδέτερα καύσιμα», ανέφερε η επιστολή.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέχουν μερίδιο αγοράς περίπου 15% στα νέα αυτοκίνητα της ΕΕ, ενώ τα βαν μόλις 9%.

Τα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας ζήτησαν επίσης και την επανεξέταση της ρύθμισης των εκπομπών CO2 για τα βαρέα φορτηγά και τα λεωφορεία.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, η Κομισιόν συμφώνησε να δώσει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων περισσότερο χρόνο για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 που είχαν αρχικά τεθεί για το 2025.

Μέλη της κεντροδεξιάς ομάδας της φον ντερ Λάιεν έχουν επίσης καλέσει την ΕΕ να αποσύρει την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035, προσθέτει το Reuters.