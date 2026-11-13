Οι έλεγχοι σε αυτή την ευρωπαϊκή χώρα είναι τόσο αυστηροί, που εκατομμύρια οχήματα αποτυγχάνουν να περάσουν το ΚΤΕΟ, τουλάχιστον στον πρώτο έλεγχο.

Το ΚΤΕΟ αποτελεί βασικό μηχανισμό ελέγχου της τεχνικής κατάστασης των οχημάτων, με στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των κινδύνων από μηχανικές βλάβες.

Μέσα από τακτικούς τεχνικούς ελέγχους εξετάζονται κρίσιμα συστήματα, όπως τα φρένα, η ανάρτηση, το σύστημα διεύθυνσης και οι εκπομπές ρύπων, ώστε να διαπιστώνεται αν ένα όχημα πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας.

Πόσα εκατομμύρια οχήματα κόπηκαν στην Ισπανία

Ο τεχνικός έλεγχος ITV είναι μία από τις υποχρεωτικές διαδικασίες για τους οδηγούς στην Ισπανία, ωστόσο δεν καταφέρνουν όλα τα οχήματα να περάσουν τον έλεγχο με την πρώτη προσπάθεια.

Περισσότερα από 4,38 εκατομμύρια οχήματα δεν κατάφεραν να περάσουν με επιτυχία τον έλεγχο ITV με την πρώτη προσπάθεια κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία για το 2025 αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα που αφορά εκατομμύρια οδηγούς: 4.387.532 οχήματα απορρίφθηκαν κατά τον πρώτο τεχνικό έλεγχο, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 19,1% του συνόλου.

Ένα στα πέντε αυτοκίνητα αποτυγχάνει πλέον στο ITV

Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στα πέντε οχήματα που υποβλήθηκαν σε έλεγχο δεν έλαβε θετικό αποτέλεσμα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περισσότερα από 12.000 οχήματα καθημερινά, τα οποία χρειάστηκε να επιδιορθώσουν κάποιο πρόβλημα προτού μπορέσουν να κυκλοφορήσουν κανονικά, σημειώνει το Autopista.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις επίσημες στατιστικές των περιοδικών τεχνικών ελέγχων του ισπανικού Υπουργείου Βιομηχανίας και Τουρισμού, τις οποίες επεξεργάστηκε η Ισπανική Ένωση Φορέων Συνεργαζόμενων με τη Διοίκηση για τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων (AECA-ITV).

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Ωστόσο, υπάρχει ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που πολλοί οδηγοί αγνοούν: δεν είναι το ίδιο να λάβει ένα όχημα αποτέλεσμα «δυσμενές» (ITV desfavorable) με το να λάβει αποτέλεσμα «αρνητικό» (ITV negativa).

Η διαφορά επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα κυκλοφορίας του οχήματος, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταφερθεί στο συνεργείο και τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη του.

Επιπλέον, η αγνόηση του αποτελέσματος του ελέγχου και η συνέχιση της κυκλοφορίας μπορεί να οδηγήσει σε χρηματικό πρόστιμο έως και 500 ευρώ.

Σχεδόν 4,4 εκατομμύρια οχήματα δεν πέρασαν το ITV το 2025

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη σημασία των τεχνικών ελέγχων για τον εντοπισμό προβλημάτων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 23 εκατομμύρια αρχικοί περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι στους σταθμούς ITV της Ισπανίας. Από αυτούς, 4.387.532 κατέληξαν σε δυσμενές ή αρνητικό αποτέλεσμα.

Τα οχήματα αυτά παρουσίασαν συνολικά περισσότερες από 9,1 εκατομμύρια σοβαρές και πολύ σοβαρές ελλείψεις, δηλαδή περίπου δύο τέτοιες ελλείψεις κατά μέσο όρο για κάθε όχημα που απορρίφθηκε.

Επομένως, δεν πρόκειται απλώς για μικρές αισθητικές φθορές ή ασήμαντα προβλήματα. Οι σοβαρές και πολύ σοβαρές ελλείψεις μπορεί να αφορούν βασικά εξαρτήματα του αυτοκινήτου, να επηρεάζουν τη λειτουργία του ή να αυξάνουν τους κινδύνους κατά την οδήγηση.

Η AECA-ITV προειδοποιεί ότι η συνέχιση της κυκλοφορίας αυτών των οχημάτων χωρίς να έχουν επισκευαστεί τα προβλήματα που εντοπίστηκαν αποτελεί κίνδυνο τόσο για την οδική ασφάλεια όσο και για το περιβάλλον.

Δυσμενές ή αρνητικό αποτέλεσμα στο ITV

Όταν ένα όχημα δεν περνά τον τεχνικό έλεγχο, στην έκθεση του ITV καταγράφονται οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν και η κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Η νομοθεσία διακρίνει τρεις κατηγορίες:

Ελαφρές ελλείψεις – Θετικός έλεγχος -Η νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να αποκατασταθούν μέσα σε μέγιστη προθεσμία δύο μηνών, αλλά δεν απαιτείται δεύτερος τεχνικός έλεγχος για να επιβεβαιωθεί ότι διορθώθηκαν.

Σοβαρές ελλείψεις – Δυσμενές αποτέλεσμα: Μπορείς να πας στο συνεργείο, αλλά όχι να κυκλοφορείς κανονικά.

Πολύ σοβαρές ελλείψεις – Αρνητικό αποτέλεσμα: Το όχημα δεν μπορεί να κινηθεί ούτε μέχρι το συνεργείο.

9 στα 10 οχήματα περνούν πλέον τον δεύτερο έλεγχο

Παρά τον μεγάλο αριθμό των οχημάτων που απορρίπτονται κατά την πρώτη επίσκεψη, τα στοιχεία παρουσιάζουν και μια θετική πλευρά.

Σύμφωνα με τις στατιστικές που δημοσίευσε η AECA-ITV, το 90,9% των οχημάτων που υποβλήθηκαν σε δεύτερο έλεγχο μέσα στο 2025 έλαβε θετικό αποτέλεσμα.