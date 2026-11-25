Η Rijkswaterstaat, η ολλανδική κρατική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τους αυτοκινητοδρόμους και τις υδάτινες οδούς, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι η πρωινή κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με οδηγούς σε πολλούς οδικούς άξονες να σχηματίζουν μεγάλες ουρές προς τους προορισμούς τους.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της Ολλανδίας έφτασε περίπου τα 1.000 χιλιόμετρα το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 08:00, σύμφωνα με την ANWB, την ολλανδική οργάνωση αυτοκινητιστών.

Σε αρκετούς οδικούς άξονες, οι οδηγοί αντιμετώπισαν καθυστερήσεις που ξεπέρασαν τη μία ώρα. Στον αυτοκινητόδρομο Α7, με κατεύθυνση προς το Zaanstad, οι διαδρομές διαρκούσαν έως και μιάμιση ώρα περισσότερο από το κανονικό.

Καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας καταγράφηκαν επίσης:

Στον αυτοκινητόδρομο Α15, από το Nijmegen προς το Gorinchem.

Στον αυτοκινητόδρομο Α16, από το Breda προς το Dordrecht.

De spits is in volle gang. Er staat nu zo’n 500 kilometer file en we zien dat het hoogtepunt van de avondspits vaak rond 17.30 uur ligt. Het aantal kilometers file kan dan ook nog verder oplopen. Ga je zo op pad? Check dan voor vertrek: https://t.co/RoBWQgmPl1 https://t.co/azKgM0aoZw — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) November 24, 2026

Σε τι αποδίδεται το κυκλοφοριακό χάος στην Ολλανδία

Εκπρόσωπος της ANWB απέδωσε το φαινόμενο κυρίως στη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου. Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο σχετικά λίγοι άνθρωποι βρίσκονται σε διακοπές, με αποτέλεσμα περισσότεροι εργαζόμενοι να μετακινούνται καθημερινά προς τις δουλειές τους.

Παράλληλα, η πρωινή ώρα αιχμής πραγματοποιείται πλέον υπό συνθήκες σκοταδιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται γενικά πιο προσεκτικά, γεγονός που ευνοεί τη δημιουργία μεγαλύτερων κυκλοφοριακών ουρών.

Επιπλέον, το πρωί της Τρίτης οι δρόμοι ήταν ολισθηροί, ενώ μια απεργία στα περιφερειακά μέσα μαζικής μεταφοράς είχε ως αποτέλεσμα να κυκλοφορούν λιγότερα λεωφορεία και περιφερειακά τρένα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ANWB, τόσο οι καιρικές συνθήκες όσο και η απεργία είχαν περιορισμένη συμβολή στη συνολική κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η Rijkswaterstaat, η ολλανδική κρατική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τους αυτοκινητοδρόμους και τις υδάτινες οδούς, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι η πρωινή κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με οδηγούς σε πολλούς οδικούς άξονες να σχηματίζουν μεγάλες ουρές προς τους προορισμούς τους.

Η κυκλοφοριακή κατάσταση παρέμεινε επιβαρυμένη και αργότερα την Τρίτη.

Κατά τη διάρκεια της απογευματινής ώρας αιχμής, η Rijkswaterstaat ανέφερε ότι οι ουρές στους δρόμους έφταναν περίπου τα 500 χιλιόμετρα.