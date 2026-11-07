Κύπρος: Γαμπρός και κουμπάρος έκαναν drift μετά τον γάμο και συνελήφθησαν (+video)

Το περιστατικό καταγράφηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια των γαμήλιων εορτασμών του γαμπρού, και στη συνέχεια αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας 36χρονος γαμπρός και ο 28χρονος κουμπάρος του τέθηκαν υπό κράτηση για δύο ημέρες, έπειτα από επικίνδυνο ελιγμό με πλαγιολίσθηση (drift) σε κυκλικό κόμβο της Λεμεσού, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Το περιστατικό καταγράφηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια των γαμήλιων εορτασμών του γαμπρού, και στη συνέχεια αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει το kiprinform.com.

Το βίντεο αναρτήθηκε με τη λεζάντα «just married» («μόλις παντρευτήκαμε»).

Σε αυτό εμφανίζονται αρκετά οχήματα να καταλαμβάνουν τον κυκλικό κόμβο και να εκτελούν drifting, ενώ παράλληλα εκτοξεύονται πυροτεχνήματα.

Groom and best man detained for two days over Limassol wedding drift – https://t.co/EvnQa3h99r #Cyprus #Larnaca #RoadIncident #RoadSafety #Traffic #NightScene — Kathimerini Cyprus English Edition (@knews_cy) November 3, 2026

Συλλήψεις και ανακρίσεις

Ο κουμπάρος συνελήφθη τη Δευτέρα, ενώ ο γαμπρός συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 36χρονος φέρεται να παραδέχθηκε κατά την ανάκρισή του ότι, μετά τον γάμο, οι δύο άνδρες αποφάσισαν να κάνουν ντριφτ με το αγωνιστικό αυτοκίνητό του, έχοντας τον κουμπάρο στη θέση του οδηγού.

Τα ευρήματα των ερευνών

Οι ανακριτές διαπίστωσαν ότι μία από τις εισόδους του κυκλικού κόμβου είχε αποκλειστεί με όχημα ρυμούλκησης, ενώ οι υπόλοιπες είσοδοι είχαν φραχθεί με αυτοκίνητα που ανήκαν σε άλλους καλεσμένους της γαμήλιας εκδήλωσης.

Στη συνέχεια, ο γαμπρός προσκόμισε στην Τροχαία ένα αμάξωμα αυτοκινήτου, από το οποίο έλειπαν ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων, το τιμόνι, τα καθίσματα, τα φώτα, τα ελαστικά, το σύστημα πέδησης και το παρμπρίζ.

Το συγκεκριμένο αμάξωμα έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχούν στο όχημα το οποίο εμφανίζεται στο βίντεο και το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, είναι διαφορετικό αυτοκίνητο.

Τα αδικήματα που διερευνώνται

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα περιλαμβάνουν:

Επικίνδυνη οδήγηση.

Αμελείς και επικίνδυνες πράξεις.

Παράνομο αποκλεισμό δημόσιου δρόμου χωρίς άδεια.

Πρόκληση δημόσιας οχληρίας.

Οδήγηση χωρίς πινακίδες εγγραφής.

Παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Η συνέχεια των ερευνών

Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία έχει λάβει τρεις καταθέσεις και αναμένει να λάβει και άλλες από συγγενείς και συναδέλφους των υπόπτων.

Παράλληλα, προγραμματίζει έρευνες σε χώρους φύλαξης και εμπορίας οχημάτων, καθώς και εξέταση υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης (CCTV).

Επιπλέον, αναζητούνται δύο οδηγοί οχημάτων ρυμούλκησης, προκειμένου να κληθούν για ανάκριση.