Lamborghini Miura: 60 χρόνια ζωής και επετειακή έκδοση για τη Revuelto

Ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της Lamborghini γίνεται 60 ετών και η μάρκα το γιορτάζει με μια ειδική έκδοση για τη Revuelto.

Η Lamborghini γιορτάζει την 60ή επέτειο της εμβληματικής Miura με την παρουσίαση της Revuelto Miura 60° Homage, η οποία θα παραχθεί σε μόλις 99 «κομμάτια» και θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Lamborghini Lounge Monterey, κατά τη διάρκεια της Monterey Car Week.

Η Miura παρουσιάστηκε το 1966 και στην ισχυρότερη εκδοχή της απέδιδε 385 ίππους υπερβαίνοντας την τελική ταχύτητα των 290 χλμ./ώρα. Σε συνδυασμό με τον επαναστατικό σχεδιασμό της και την αδιαμφισβήτητη σχεδιαστική της ταυτότητα, το μοντέλο καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της Lamborghini και ως καθοριστικό σύμβολο της αυτοκινητιστικής κουλτούρας της δεκαετίας του 1960.

Η Revuelto Miura 60° Homage επανερμηνεύει ορισμένα από τα σχεδιαστικά στοιχεία που κατέστησαν τη Miura ένα από τα αυτοκίνητα με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία. Υιοθετεί ορισμένα από τα εμβληματικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της Miura και τα εφαρμόζει σε ένα plug-in υβριδικό αμάξωμα με V12 καρδιά.

Η Revuelto Miura 60° Homage διατίθεται σε εννέα εξωτερικά χρώματα εμπνευσμένα από αποχρώσεις που προσφέρονταν ιστορικά στη Miura: Rosso Arancio, Arancio, Giallo, Verde Scandal, Verde Metallic, Blu Tahiti, Blu Notte, Nero Noctis και Bianco Monocerus.

Η εξωτερική διαμόρφωση της Revuelto Miura 60° Homage περιλαμβάνει δύο ειδικά χρωματικά σχέδια, εμπνευσμένα από κλασικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που συναντώνται σε πολλές ιστορικές Miura: τα χαμηλότερα τμήματα του αμαξώματος είναι φινιρισμένα σε χρώμα που κάνει αντίθεση με το κύριο χρώμα του αυτοκινήτου.

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ του χρωματικού συνδυασμού Oro Elios, σε συνδυασμό με ζάντες Altanero Shiny Gold, ή του χρωματικού συνδυασμού Grigio Nimbus, σε συνδυασμό με ζάντες Altanero Matt Titanium Diamond. Και οι δύο διαμορφώσεις τιμούν χρωματικούς συνδυασμούς που συνέβαλαν στο να καθιερωθεί σε ένα αυτοκινητικό σύμβολο.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός ολοκληρώνεται από το ειδικό λογότυπο Miura 60, τοποθετημένο πάνω από την επιγραφή Revuelto στο πλαϊνό μαρσπιέ, καθώς και από ένα λογότυπο Lamborghini στο πίσω μέρος σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα, παραπέμποντας σε μία από τις χαρακτηριστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες της αρχικής Miura. Συμπληρώνοντας αυτόν τον χρωματικό συνδυασμό, η Revuelto Miura 60° Homage διαθέτει δαγκάνες φρένων σε γυαλιστερό μαύρο και απολήξεις των εξατμίσεων σε ματ μαύρο.

Miura θυμίζει και η καμπίνα της ειδικής αυτής έκδοσης της Revuelto.Τα καθίσματα διαθέτουν τη δερμάτινη επένδυση Classica Trim, η οποία επανερμηνεύει το χαρακτηριστικό μοτίβο “cannelloni” της ιστορικής Miura. Η δερμάτινη επένδυση εκτείνεται κατά μήκος της κεντρικής κονσόλας, των επενδύσεων των θυρών και του πίσω διαχωριστικού τοιχώματος που χωρίζει τον χώρο επιβατών από τον χώρο του κινητήρα. Ανάμεσα στα δύο καθίσματα βρίσκεται το ειδικό κέντημα «Miura 60», προσφέροντας ένα ακόμη αποκλειστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της ειδικής σειράς.

Κάθε Revuelto Miura 60° Homage αναγνωρίζεται από μια ειδική πλακέτα από ανθρακονήματα, τοποθετημένη στην πλευρά του οδηγού στην καμπίνα, η οποία φέρει την επιγραφή «Miura 60° – Serie Speciale 1 di 99», υπογραμμίζοντας την αποκλειστικότητα κάθε αυτοκινήτου.

Από τεχνικής άποψης, η Lamborghini Revuelto κινείται από τον εμβληματικό ατμοσφαιρικό V12 6,5 λτ. της Lamborghini σε συνδυασμό με ένα υβριδικό σύστημα, αποδίδοντας συνολικά 1.015 PS και 807 Nm ροπής. Αυτό μεταφράζεται σε εξαιρετικές επιδόσεις, με επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα άνω των 350 χλμ./ώρα.