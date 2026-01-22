Lamborghini: Συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ πωλήσεων

Η μάρκα από τη Sant’Agata Bolognese για ακόμη ένα έτος διέθεσε στην αγορά πάνω από 10.000 αυτοκίνητα.

Νέο ρεκόρ πωλήσεων πέτυχε η Lamborghini το 2025, με 10.747 αυτοκίνητα, τα οποία σηματοδοτούν την τρίτη διαδοχική χρονιά που η μάρκα ξεπέρασε το όριο των 10.000.

«Παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, είμαστε πολύ περήφανοι για τα αποτελέσματα που πετύχαμε το 2025, τα οποία επιβεβαιώνουν την ικανότητα της Lamborghini να ξεχωρίζει ακόμη και σε ένα σύνθετο παγκόσμιο περιβάλλον», ανέφερε ο Stephan Winkelmann, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ιταλικής μάρκας.

«Η επίδοση που καταγράφηκε αντικατοπτρίζει τη δυνατότητά μας να ερμηνεύουμε τις δυναμικές της αγοράς και να κάνουμε στρατηγικές επιλογές που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις προσδοκίες των πελατών μας. Αυτή η προσέγγιση δεν στοχεύει σε κορυφές στον όγκο πωλήσεων, αλλά μας επιτρέπει να εδραιώνουμε τα αποτελέσματα που πετύχαμε, συνεχίζοντας την ανάπτυξη των τελευταίων ετώ», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Κορυφαία αγορά για τη Lamborghini ήταν η περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφιρική) με 4.650 οχήματα. Η εταιρεία δεν παρέθεσε στοιχεία για τις πωλήσεις των μοντέλων της ξεχωριστά, αλλά εξήγησε ότι καθοριστική συμβολή σε αυτή την επιτυχία είχαν τα δύο προϊόντα της που σηματοδότησαν την έναρξη της φάσης εξηλεκτρισμού της: η Revuelto, το πρώτο υβριδικό super sports car της μάρκας με V12 PHEV σύστημα, και η Urus SE, η plug-in υβριδική έκδοση του Super SUV από τη Sant’Agata Bolognese.