Lamborghini Temerario Tricolore: Η μοναδική

Η Lamborghini επαναφέρει την έκδοση Tricolore στη γκάμα της μετά από 15 χρόνια. Τότε αφορούσε την Gallardo, τώρα την Temerario.

Στο Monterey Car Week έγινε η αποκάλυψη της ειδικής έκδοσης Lamborghini Temerario Tricolore. Προϊόν του τμήματος Lamborghini Centro Stile σε συνεργασία με το Ad Personam, συνδυάζει το αγωνιστικό DNA της μάρκας, με το ιταλικό design και την εν γένει κουλτούρα της χώρας.

Η σύγχρονη εκδοχή της Tricolore είναι σαφώς πιο ευφάνταστη από αυτήν του παρελθόντος. Διακρίνεται για την τριχρωμία της, αλλά με διαφορετική προσέγγιση. Το κάτω τμήμα της Temerario είναι βαμμένο σε βαθύ μπλε, Blu Marinus Shiny, του οποίου η απόχρωση μεταβάλλεται ανάλογα με το φως.

Το επάνω μέρος του αυτοκινήτου υιοθετεί την απόχρωση του λευκού, Bianco Monocerus, ενώ το γυαλιστερό μαύρος Nero Noctis, που συναντάμε στους καθρέπτες, τους τροχούς και το κάλυμμα του κινητήρα, δημιουργούν αντίθεση. Λεπτομέρειες σε κόκκινο, όπως στις δαγκάνες, ενισχύουν τη σπορ αύρα της έκδοσης.

Ανάλογα σπορ είναι η διάθεση στο εσωτερικό. Οι βασικές επενδύσεις είναι σε μαύρο Nero Ade δημιουργώντας αντίθεση με τις κόκκινες ραφές Rosso Alala. Παράλληλα, τα λογότυπα Tricolore στις πόρτες αποτελούν την ταυτότητα της έκδοσης.

Πέρα όμως από την ιδιαίτερη αισθητική που προσφέρει αυτή η μοναδική έκδοση, διαθέτει όπως αρμόζει σε ένα μοντέλο της Lamborghini εκρηκτικές επιδόσεις. Αυτές προκύπτουν από τον V8 κινητήρα των 4,0 λίτρων με τα δύο τούρμπο και τους τρεις ηλεκτροκινητήρες. Η απόδοση ανέρχεται στους 920 ίππους.

Ένας θερμικός κινητήρας από τα παλιά, σε επίπεδο ήχου, αφού ανεβάζει στροφές μέχρι τις 10.000 σ.α.λ. και σε συνδυασμό με το σύστημα εξαγωγής συναρπάζει. Η Lamborghini Temerario Tricolore επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,7 δευτερόλεπτα, έχοντας μέγιστη ταχύτητα 340 χλμ./ώρα.