Lancia Gamma HF Integrale: Με 375 ίππους και τετρακίνηση

Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική Gamma με τα διακριτικά HF Integrale θα κάνει το διεθνές ντεμπούτο της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, με δύο ηλεκτροκινητήρες με απόδοση 375 ίππων και αυτονομία έως 675 χλμ.

Το όνομα Integrale είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με μία από τις πιο ένδοξες περιόδους στην ιστορία των αγώνων ράλλυ. Η Delta HF Integrale κυριάρχησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, κατακτώντας έξι διαδοχικούς τίτλους κατασκευαστών από το 1987 έως το 1992. Τώρα, η Lancia επαναφέρει για μία ακόμα φορά την ιστορική ονομασία σε ένα μοντέλο που απέχει σημαντικά από τη φιλοσοφία του εμβληματικού μικρομεσαίου χάτσμπακ, καθώς η νέα Gamma HF Integrale είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover με ισχύ 375 ίππων.

Η κορυφαία έκδοση της νέας Gamma θα παρουσιαστεί επίσημα στο κοινό στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, που πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αποτελεί το ισχυρότερο μοντέλο παραγωγής που έχει διαθέσει ποτέ η ιταλική εταιρεία.

Δύο ηλεκτροκινητήρες και 375 ίπποι

Η νέα Lancia Gamma HF Integrale θα χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, με συνδυαστική ισχύ 375 ίππων. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα 675 χλμ., σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η ισχύς του μοντέλου ξεπερνά εκείνη της ηλεκτρικής Ypsilon HF, η οποία αποδίδει 280 ίππους, αλλά και της Delta S4 Stradale του 1985, που διέθετε περίπου 250 ίππους.

Από εκεί και πέρα, η Gamma έχει μήκος 4,67 μ. και βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis. Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Melfi στην Ιταλία, δίπλα στην DS N°8. Η σχεδιαστική της προσέγγιση ακολουθεί τη λογική ενός crossover με δυναμική fastback σιλουέτα, ενώ η έκδοση HF Integrale τοποθετείται στην κορυφή της οικογένειας, δίνοντας έμφαση στις επιδόσεις και στην τετρακίνηση.

Από την υβριδική έκδοση των 145 ίππων στην ηλεκτρική

Η γκάμα της… Gamma περιλαμβάνει διαφορετικές επιλογές συστημάτων κίνησης. Στη βάση βρίσκεται η υβριδική έκδοση με 3κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων και ισχύ 145 ίππων. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση της σειράς που διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης. Οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις με έναν ηλεκτροκινητήρα αποδίδουν 230 ή 245 ίππους. Η πρώτη προσφέρει αυτονομία άνω των 540 χλμ., ενώ η δεύτερη φτάνει έως τα 740 χλμ.