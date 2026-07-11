Land Rover Defender: Αναβαθμισμένο με νέα έκδοση Vertex

Η Land Rover αναβαθμίζει το Defender στον τομέα του εξοπλισμού, του προσφέρει νέα πολυτελή έκδοση Vertex και διαφοροποιεί ουσιαστικά την γκάμα κινητήρων του.

Η Land Rover αποφάσισε να αναβαθμίσει ίσως το πιο σκληροτράχηλο μοντέλο της γκάμας της, το Defender, προσφέροντάς το με μια νέα κορυφαία έκδοση Vertex, ενώ παράλληλα εισάγει νέα χρώματα και στοιχεία εξοπλισμού στα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς. Οι αλλαγές επεκτείνονται και στην γκάμα των κινητήρων.

Τι προσφέρει η νέα έκδοση Vertex

Η βασικότερη προσθήκη είναι η έκδοση Vertex, η οποία είναι διαθέσιμη και για τους τρεις τύπους αμαξώματος (90, 110 και 130). Η Vertex τοποθετείται δίπλα στην X, στην κορυφή της πυραμίδας εκδόσεων του Defender, και φέρει τις πρώτες σημαντικές αισθητικές αναβαθμίσεις στο μοντέλο, με εξαίρεση της κορυφαίας Octa.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές περιλαμβάνουν επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, μεγαλύτερη μάσκα, πάνελ και μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος, νέα φώτα ομίχλης, μια μικρή πίσω αεροτομή και τη δυνατότητα επιλογής ματ φινιρίσματος για το χρώμα Patagonia White.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 22 ιντσών με φινίρισμα diamond-cut, ενώ προσφέρονται επίσης επιλογές σε μαύρο χρώμα καθώς και μικρότεροι τροχοί 20 ιντσών.

Στο εσωτερικό, το υψηλών προδιαγραφών δέρμα Windsor είναι διαθέσιμο σε μαύρη ή Caraway απόχρωση, ενώ υπάρχει και η επιλογή ενός ειδικά σχεδιασμένου υφάσματος για όσους προτιμούν μια εναλλακτική χωρίς δέρμα.

Αυτές οι επενδύσεις συνοδεύονται από ένα νέο συνθετικό ύφασμα που προσομοιάζει στην εμφάνιση του ανθρακονήματος. Επιπλέον, το Defender 110 είναι πλέον διαθέσιμο σε νέα εξαθέσια διάταξη, όπου η μεσαία σειρά διαθέτει δύο ανεξάρτητα καθίσματα τύπου «captain’s chairs» με ένα μικρό κενό ανάμεσά τους.

Οι υφιστάμενες εκδόσεις X-Design SE και HSE προσφέρονται επίσης με το προαιρετικό πακέτο Extended Exterior Package, το οποίο υιοθετεί τα ίδια σχεδιαστικά στοιχεία. Κατά τα λοιπά, η γκάμα του Defender παραμένει αμετάβλητη, ξεκινώντας από τη βασική έκδοση Defender S και φτάνοντας μέχρι την κορυφαία Octa.

Νέα ήπια υβριδική επιλογή

Σημαντικές τροποποιήσεις έχουν γίνει και στη γκάμα των κινητήρων, καθώς η Land Rover καταργεί στις περισσότερες αγορές τον V8 κινητήρα των 5,0 λίτρων. Στη θέση του, τοποθετείται η έκδοση P380, η οποία ενσωματώνει έναν εξακύλινδρο σε σειρά κινητήρα με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, αποδίδοντας 380 ίππους και 550 Nm ροπής. Ο εξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας διατηρείται στις εκδόσεις D250 και D350, όπως και το plug-in υβριδικό σύστημα P400e.

Οι παραγγελίες για το αναβαθμισμένο Defender θα ξεκινήσουν σύντομα σε όλη την Ευρώπη, με τις πρώτες παραδόσεις να είναι προγραμματισμένες για το φθινόπωρο.