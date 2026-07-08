Έφτασε στην Ευρώπη το Leapmotor B03X

Το νέο B03X εκπροσωπεί την Leapmotor στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών SUV, προτάσσοντας ευρυχωρία, υψηλό τεχνολογικό προφίλ και ανταγωνιστική ηλεκτρική αυτονομία.

Η Leapmotor ανακοινώνει την έναρξη παραγγελιών για το ολοκαίνουργιο B03X στην Ευρώπη, ένα μοντέλο που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη μάρκα στην κατηγορία των μικρών SUV. Σχεδιασμένο εξαρχής για διεθνείς αγορές, το B03X συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, ευέλικτο σχεδιασμό και καθημερινή χρηστικότητα.

Τα βιβλία παραγγελιών για το B03X ανοίγουν τον Ιούλιο στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες, με την τιμή εκκίνησης του μοντέλου στις αγορές να διαμορφώνεται στα 24.900 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτή την τιμή κάποια επιδότηση.

Στο επίκεντρο οι χώροι και η τεχνολογία

Χτισμένο στην αρχιτεκτονική τελευταίας γενιάς της Leapmotor, το B03X έχει μήκος 4.270 χλστ., πλάτος 1.810 χλστ., ύψος 1.635 χλστ., και μεταξόνιο 2.605 χλστ., διαστάσεις που το καθιστούν ιδανικό για αστικά περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα η υψηλή θέση καθίσματος προσφέρει στον οδηγό ανεμπόδιστη περιφερειακή ορατότητα.

Πέρα όμως από το φιλικό προς την πόλη αποτύπωμά του, το B03X έχει σχεδιαστεί για να είναι επίσης πρακτικό στην καθημερινότητα, με τη μάρκα να αναφέρει πως η εσωτερική του διάταξη, οι πολλαπλές αποθηκευτικές λύσεις και το επίπεδο δάπεδο αποσκευών προσφέρουν ευρυχωρία αντίστοιχη με αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Η καμπίνα ακολουθεί μια μινιμαλιστική, ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, δημιουργώντας ένα καθαρό και χαλαρωτικό περιβάλλον με επίκεντρο τη χρηστικότητα, την άνεση και την διαισθητική αλληλεπίδραση. Η τεχνολογία βρίσκεται στον πυρήνα του B03X, πάντα σχεδιασμένη για να είναι προσβάσιμη και φιλική προς το χρήστη.

Το μοντέλο ενσωματώνει το τελευταίο ψηφιακό οικοσύστημα της Leapmotor, συμπεριλαμβανομένου του Leap OS 4.0, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, την ενσωμάτωση smartphone και τον τηλεχειρισμό του οχήματος.

Επιλογή ανάμεσα σε δύο μπαταρίες

Το B03X τροφοδοτείται από ένα προηγμένο ηλεκτρικό κινητήριο σύνολο που αποτελείται από μπαταρία 39,8 ή 53 kWh με χημεία LFP που επιτρέπουν να κάνει 292 και 382 χιλιόμετρα αντίστοιχα, πριν χρειαστεί να συνδεθεί με κάποιον φορτιστή. Και οι δύο μπαταρίες μπορούν να φτάσουν από το 30% στο 80% της χωρητικότητάς του σε περίπου 16 λεπτά, εάν συνδεθούν σε ταχυφορτιστή.

Και οι δύο μπαταρίες συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον μπροστινό άξονα, ο οποίος απόδιδει 197 ίππους (145 kW) και 200 Nm ροπής. Η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 160 χλμ./ώρα, ενώ το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα πετυχαίνεται σε 8,6 δευτερόλεπτα.