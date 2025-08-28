Leapmotor B10: Ανακατεύοντας την τράπουλα στα οικογενειακά SUV

Με μήκος 4,52 μέτρα, το Leapmotor B10 φέρει προηγμένο τεχνολογικό οπλοστάσιο, καλαίσθητη εμφάνιση και γενναιόδωρο εξοπλισμό.

Βασισμένο στο τρίπτυχο «προηγμένες τεχνολογίες, μοντέρνος σχεδιασμός, πλούσιος εξοπλισμός», το Leapmotor B10 επιθυμεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των C-SUV, τη σημαντικότερη από πλευράς πωλήσεων κατηγορία της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το νέο μοντέλο θα ξεκινήσει να διατίθεται στην Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με τον ίδιο ανταγωνιστικό value for money χαρακτήρα που χαρακτηρίζει κάθε Leapmotor.

Δυναμικός, κομψός και διαχρονικός, ο σχεδιασμός του B10 είναι απόλυτα εναρμονισμένος με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Περνώντας στην καμπίνα υιοθετείται μίνιμαλ προσέγγιση, με φωτεινό διάκοσμο και έμφαση στην ευρυχωρία, την πρακτικότητα, την υψηλή ποιότητα και την ψηφιακή τεχνολογία.

Με μήκος 4,52 μ., πλάτος 1,89 μ. και ύψος 1,66 μ., το μέγεθος του B10 πετυχαίνει τον ιδανικό συνδυασμό κόμπακτ αμαξώματος και μεγάλης καμπίνας. Χάρη στο μεταξόνιο των 2,74 μ. οι χώροι στο πίσω κάθισμα είναι από τους μεγαλύτερους στα C-SUV, ενώ υπάρχουν 22 αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα.

Στο ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6” και ανάλυση 2,5Κ, η οποία χρησιμοποιεί επεξεργαστή Snapdragon 8155 ώστε η εμπειρία χρήσης να είναι σχεδόν ίδια με ενός smartphone. Υπάρχει συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus δίνει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του interface καθώς και τηλεχειρισμού μέσω της εφαρμογής Leapmotor app.

Ενσωματώνει 17 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, ενώ βασίζεται στην πλατφόρμα LEAP3.5. Για την κίνηση του αυτοκινήτου φροντίζει ένας ηλεκτρικός κινητήρας με ισχύ 218 PS και ροπή 240 Nm, με την αρωγή των οποίων το B10 ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 8” και έχει τελική ταχύτητα 170 χλμ./ώρα.

Στοιχεία όπως η απόλυτα ισορροπημένη κατανομή βάρους εμπρός-πίσω (50:50), το πίσω σύστημα με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων καθώς και οι ρυθμίσεις από τους μηχανικούς της Stellantis, υπόσχονται οδηγική εμπειρία κορυφαίου επιπέδου.

Σε ό,τι αφορά στην μπαταρία υπάρχουν δύο επιλογές: Η πρώτη έχει χωρητικότητα 56,2 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία 361 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP ενώ η δεύτερη 67,1 kWh με αυτονομία 434 χλμ. Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται φόρτιση ισχύος 11 kW στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) καθώς και 168 kW στο συνεχές ρεύμα (DC), κάτι που ισοδυναμεί με 30-80% της ενεργειακής χωρητικότητας σε μόλις 20 λεπτά.

Στην Ελλάδα το Leapmotor Β10 αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μέσα από επιλεγμένα σημεία του δικτύου της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep).