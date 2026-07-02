Leapmotor: Νέο ρεκόρ τον Ιούνιο

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει τη διεθνή της επέκταση.

Συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία η Leapmotor, καταγράφοντας πολύ καλές επιδόσεις τον Ιούνιο και κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Τον περασμένο μήνα η εταιρεία πραγματοποίησε 93.376 παραδόσεις οχημάτων παγκοσμίως (εγχώρια αγορά και εξαγωγές), σημειώνοντας αύξηση 95% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

Η επίδοση αυτή αποτελεί νέο μηνιαίο ρεκόρ, ενώ είναι αυξημένη κατά 14,47% σε σχέση με τον Μάιο, εξασφαλίζοντας στην εταιρεία την πρώτη θέση μεταξύ των νεοφυών κατασκευαστών οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) για τον συγκεκριμένο μήνα.

Η ισχυρή αυτή δυναμική οδήγησε τις παραδόσεις του δεύτερου τριμήνου στις 246.332 μονάδες (+83,68% σε ετήσια βάση), ενώ οι σωρευτικές παραδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026 ανήλθαν στις 356.487 μονάδες (εγχώρια αγορά και εξαγωγές), σημειώνοντας αύξηση 95% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Με την επίδοση αυτή, η Leapmotor κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των νεοφυών κατασκευαστών οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) στην Κίνα για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Οι παραδόσεις εκτός Κίνας αντιπροσώπευσαν πάνω από το 12% του συνολικού όγκου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, γεγονός που υπογραμμίζει την επιταχυνόμενη διεθνή ανάπτυξη της μάρκας.

Η εταιρεία ξεπέρασε, επίσης, ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς οι σωρευτικές παγκόσμιες παραδόσεις της έφτασαν τις 1.552.590 μονάδες έως το τέλος Ιουνίου, υπερβαίνοντας το όριο του 1,5 εκατομμυρίου οχημάτων και σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή της επέκταση.