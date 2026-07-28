Leapmotor T03: Πού «έκαψε» μόλις 10,7 kWh/100 χλμ.

Το T03 δεν εντυπωσίασε μόνο στο πεδίο της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και σε εκείνο της φόρτισης, όπως αναφέρει η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία.

Μια πολύ καλή επίδοση σε επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε το Leapmotor T03, σύμφωνα με την κινεζική μάρκα.

Όπως ανακοίνωσε η Leapmotor, το T03 διέπρεψε στο Eco Rallye Beskydy που πραγματοποιήθηκε στην Τσεχία, ολοκληρώνοντας μια ορεινή διαδρομή σχεδόν 500 χλμ., με κατανάλωση ενέργειας μόλις 10,7 kWh/100 χλμ.

Επιπλέον, σε επίπεδο ανεφοδιασμού, η μπαταρία διατήρησε το 89% της μέγιστης ισχύος φόρτισης μέχρι να αγγίξει το 94% της χωρητικότητάς της, κάτι καθόλου συνηθισμένο αλλά πολύ χρήσιμο για το χρήστη. Το μοντέλο χρησιμοποιεί τεχνολογία LFP, ενώ καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ.

Η ονομαστική της χωρητικότητα είναι 37,3 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία 265 χλμ. στο μικτό κύκλο WLTP, ωστόσο στο αστικό πεδίο η εργοστασιακή τιμή αγγίζει τα 395 χλμ. και η πραγματική πολλές φορές τα ξεπερνά.

Η τιμή του μοντέλου στην ελληνική αγορά ανέρχεται σε 16.190 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3), ενώ προσφέρεται και με επιλογή χρώματος χωρίς καμία επιβάρυνση.