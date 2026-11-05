Λένε ότι ειναι η πιο άσχημη Ferrari – Αλλά ξεπούλησε μέχρι το 2028

Η Ferrari δέχτηκε δριμεία κριτική όταν η αμιγώς ηλεκτρική Luce έκανε το ντεμπούτο της. Πάρα ταύτα, η ζήτηση για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της φίρμας είναι μεγάλη.

Η αποκάλυψη της Luce, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου στην ιστορία της Ferrari, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο. Πολλοί έσπευσαν να την χαρακτηρίσουν ως την πιο αμφιλεγόμενη κατασκευή που βγήκε ποτέ από τις πύλες της ιταλικής εταιρείας.

Κι όμως, πίσω από τον «θόρυβο» που προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πραγματικότητα της αγοράς αποδεικνύεται τελείως διαφορετική. Η Ferrari δεν δυσκολεύεται να βρει αγοραστές, αντιθέτως, δίνει μάχη για να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

H ζήτηση είναι υψηλότερη από τον προσφορά

Παρόλο που οι παραδόσεις δεν έχουν καν ξεκινήσει, η Luce έχει γίνει ήδη sold-out. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ενημέρωσης για τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Benedetto Vigna, επιβεβαίωσε ότι το χρονοδιάγραμμα τηρείται στο ακέραιο. Τα πρώτα αυτοκίνητα θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους προς το τέλος του έτους, με την παράδοση των παραγγελιών να κλιμακώνεται αισθητά μέσα στο 2027.

Ωστόσο, όλη η παραγωγή της επόμενης χρονιάς έχει ήδη δεσμευτεί, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος αποφασίσει να παραγγείλει μια Luce σήμερα, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μέχρι το 2028 για να δει στο γκαράζ του.

Ο Benedetto Vigna ήταν ξεκάθαρος: «Όλες οι Luce που προγραμματίζουμε να δώσουμε την επόμενη χρονιά έχουν ουσιαστικά πουληθεί. Αν εμφανιστεί κάποιος νέος αγοραστής, θα πρέπει να περιμένει έναν ολόκληρο χρόνο». Αν και η Ferrari αποφεύγει να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό αυτοκινήτων που σκοπεύει να κατασκευάσει, είναι σαφές ότι η ζήτηση ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά.

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Ένας βασικός λόγος για αυτή την αναμονή είναι η παραγωγική διαδικασία. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας, η ηλεκτρική Luce συναρμολογείται σε μια ολοκαίνουργια μονάδα στο εργστάσιο στο Maranello, όπου κατασκευάζονται επίσης οι ηλεκτροκινητήρες και οι μπαταρίες. Η σταδιακή αύξηση της δυναμικότητας της νέας γραμμής παραγωγής απαιτεί χρόνο.

Η στρατηγική της Ferrari που άλλαξε το… αφήγημα

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στην στενή επαφή με το αγοραστικό κοινό. Διοργάνωσε περισσότερες από 50 ιδιωτικές και τοπικές παρουσιάσεις σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψήφιους πελάτες να δουν το αυτοκίνητο από κοντά. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η στρατηγική αυτή άλλαξε ριζικά την αντίληψη του κόσμου για το μοντέλο.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα θα παιχτεί στις αρχές του 2027, όταν θα ξεκινήσουν οι διεθνείς δημοσιογραφικές δοκιμές αλλά και τα driving events για πελάτες. Η διοίκηση πιστεύει πως μόλις οι οδηγοί καθίσουν πίσω από το τιμόνι, το αυτοκίνητο θα πείσει ακόμη και τους πιο δύσπιστους.

Θυμίζουμε πως η τιμή της Luce αγγίζει τα 550.000 ευρώ, είναι δηλαδή κατά 80.000 ευρώ ακριβότερη από τη Purosangue με τον V12 κινητήρα…