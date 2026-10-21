Από τη Wuhu για την Ελλάδα: Η Lepas αποκαλύπτει το μέλλον της

Το νέο αυτοκίνητο που θα παρουσιάσει η Lepas, θα δείξει στο κοινό την εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας «Leopard Aesthetics».

Σε μια εποχή όπου η πλειονότητα των καινούργιων αυτοκινήτων τείνει να μοιάζει όλο και περισσότερο μεταξύ τους, η Lepas επιλέγει να ακολουθήσει έναν δικό της δρόμο.

Η νεοσύστατη μάρκα του ισχυρού κινεζικού ομίλου Chery ετοιμάζεται να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον, παρουσιάζοντας στις 22 Οκτωβρίου ένα πρωτότυπο στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Lepas Global Elegance Lifestyle Week».

Το νέο αυτό concept θα αποκαλύψει την εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας «Leopard Aesthetics», η οποία συνιστά τη βασική αισθητική γλώσσα της εταιρείας. Εκεί, στη Wuhu, το στρατηγικό ορμητήριο της κινεζικής φίρμας, θα βρίσκονται και οι 4Τροχοί ως προσκεκλημένοι, προκειμένου να καταγράψουν από κοντά το αυτοκίνητο που ουσιαστικά σηματοδοτεί το μέλλον της μάρκας.

Αντλώντας ξανά έμπνευση από τη φύση, οι σχεδιαστές της Lepas παραμένουν πιστοί στον αρμονικό συνδυασμό της κομψότητας με την ισχύ. Παράλληλα, εξελίσσουν την υψηλή αισθητική με τρόπο που προσφέρει μια σαφή πρόγευση για τη μορφή που θα υιοθετήσουν τα μελλοντικά της μοντέλα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επικείμενη παρουσίαση θα μια ανοιχτή πρόσκληση συνδιαμόρφωσης του αυτοκινήτου από κοινού με τους προσκεκλημένους χρήστες και συνεργάτες.

Όπως αποκαλύπτει η πρώτη εικόνα teaser, το νέο πρωτότυπο ξεχωρίζει για την ιδιαίτερα αεροδυναμική του σιλουέτα. Σχεδιαστικά, αναμένεται να υιοθετήσει τη γραμμή ενός Shooting Brake, τις αναλογίες ενός crossover coupe ή ακόμα και τα χαρακτηριστικά ενός σπορ χάτσμπακ.

Τα βλέμματα μαγνητίζουν οι λείες, σμιλευμένες επιφάνειές του, τα μυώδη φτερά και οι μεγάλοι τροχοί που τονίζουν τις αναλογίες του, ενώ στο πίσω μέρος δεσπόζει μια διακριτική αεροτομή στο τελείωμα της οροφής.

«Φρέσκια» στην Ελλάδα

Αυτή τη σχεδιαστική και τεχνολογική υπεροχή επιδιώκει να μεταφέρει η Lepas και στην ελληνική αγορά, όπου η απόβαση της εταιρείας έχει ήδη δρομολογηθεί επίσημα. Την εκπροσώπηση και διανομή των μοντέλων της στην Ελλάδα έχει αναλάβει η Italian Motion, εταιρεία του Ομίλου Βασιλάκη.

Με όπλο το εκτεταμένο δίκτυο και την πολυετή τεχνογνωσία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους αυτοκινήτου στη χώρα μας, η μάρκα προετοιμάζει το λανσάρισμα μιας πλήρους γκάμας SUV. Η γκάμα αυτή θα καλύπτει κάθε ανάγκη, προσφέροντας αρχικά plug-in υβριδικά αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα, ενώ σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να επεκταθεί και με full hybrid επιλογές.