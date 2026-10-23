Αυτό είναι το νέο Lepas Aura: Με άρωμα Ελλάδας στην καρδιά της Κίνας

Οι 4Τροχοί βρέθηκαν στην παγκόσμια πρεμιέρα του Lepas Aura στη Wuhu της Κίνας και έγιναν μάρτυρες των μεγαλεπήβολων σχεδίων της μάρκας.

Φαντασμαγορική ήταν η πρεμιέρα του νέου Lepas Aura στη Wuhu της Κίνας στο πλαίσιο της πρώτης Lepas Global Elegant Lifestyle Week. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε έναν πανέμορφο και καλοοργανωμένο χώρο στο κέντρο της πόλης όπου η νεοσύστατη μάρκα έχει την έδρα της και είχε έντονο ελληνικό άρωμα.

Κατ’ αρχάς, στο χώρο βρισκόταν ένα περίπτερο αφιερωμένο στη χώρα μας, όπου οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τον -σύγχρονο- ελληνικό πολιτισμό , ενώ λίγο πριν το επίσημο ντεμπούτο του αυτοκινήτου – και ενδεικτικό της premium κατεύθυνσης που θέλει να πάρει η φίρμα- πραγματοποιήθηκε επίδειξη μόδας, στην οποία αναδείχθηκαν οι δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτου.

Πρεμιέρα για το Lepas Aura

Ελληνική ρίζα έχει όμως και το όνομα του concept της Lepas. Λέγεται Aura (από το ελληνικό αύρα) και σκοπός του είναι να φέρει «φρέσκο αέρα» στην σχεδιαστική ταυτότητα της Lepas, η οποία έχει ήδη λάβει πολύ θετικές κριτικές από τον Τύπο και το κοινό παγκοσμίως. Ουσιαστικά, η Lepas θέλει να εξελίξει την σχεδιαστική φιλοσοφία «Leopard Aesthetics» και να κάνει τα μοντέλα της ακόμη πιο αναγνωρίσιμα και ελκυστικά στο μάτι.

Το Aura είναι το αυτοκίνητο που αντιπροσωπεύει αυτήν τη στρατηγική. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο με έντονα σπορ χαρακτηριστικά σε σχημα shooting brake που ξεχωρίζει στο μπροστινό του μέρος από τη επιβλητική οθόνη και τα γραφικά της. Με την πρώτη ματιά, δεν είναι λίγοι αυτοί που θα σημειώσουν πως κάτι τέτοιο είναι… απίθανο να περάσει στην παραγωγή, ωστόσο, με όσα είδαμε αυτές τις μέρες στη Wuhu, καλεσμένοι της Lepas, θα αφήναμε αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό.

Τα φωτιστικά σώματα θυμίζουν αυτά των SUV της μάρκας, που είτε είναι ήδη διαθέσιμα στην ελληνική αγορά είτε αναμένεται να φτάσουν στο ελληνικό έδαφος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο πλάι, το μάτι πέφτει αμέσως στην coupe οροφή που ενισχύει την αθλητική σιλουέτα του οχήματος και στους μεγάλους τροχούς (22 ιντσών παρακαλώ) με ελαστικά 295/35, ενώ το πίσω μέρος, το πτερύγιο που βρίσκεται στη μέση του τελειώματος της οροφής, τα φωτιστικά σώματα σε σχήμα C και το φωτιζόμενο όνομα της μάρκας τονίζουν το φουτουριστικό χαρακτήρα του νέου Lepas Aura.

Τεχνικά χαρακτηριστικά δεν ανακοινώθηκαν, ωστόσο η απουσία κάποιας γρίλιας ή άλλων αεραγωγών συνεπάγεται πως οι σχεδιαστές της φίρμας, δεν έλαβαν υπόψη τους την παρουσία κάποιου θερμικού κινητήρα. Πηγές από το στρατόπεδο της Lepas κάνουν λόγο πως το αυτοκίνητο δεν θα προχωρήσει σε παραγωγή, όμως είναι δεδομένο πως οι επόμενες προτάσεις της φίρμας στην Ελλάδα και την Ευρώπη δεν θα περιοριστούν στην SUV κατηγορία…

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