Λευκά φανάρια: Αλλάζουν για 1η φορά μετά από 100 χρόνια οι φωτεινοί σηματοδότες;

Οι φωτεινοί σηματοδότες ίσως αποκτήσουν στο μέλλον ένα επιπλέον -τέταρτο- χρώμα. Τι θα σημαίνει και πότε θα χρησιμοποιείται;

Οι πόλεις μεγαλώνουν, η κυκλοφορία πυκνώνει και οι οδηγοί βρίσκονται όλο και πιο συχνά αντιμέτωποι με την ίδια γνώριμη εικόνα: εκατοντάδες αυτοκίνητα σταματημένα στα φανάρια και, άρα, μπόλικος χαμένος χρόνος.

Λευκό χρώμα: Tι θα δηλώνει

Υπάρχει ένα παράδοξο. Ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία έχει κάνει άλματα, οι φωτεινοί σηματοδότες, ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες στην οργάνωση της κυκλοφορίας, παραμένουν σχεδόν απαράλλαχτοι για πάνω από έναν αιώνα. Ίσως όμως στο μέλλον υπάρξει μια καθοριστική αλλαγή, η προσθήκη ενός λευκού χρώματος δίπλα στα «παραδοσιακά» (κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί).

Το τέταρτο χρώμα θα μπορούσε να αναλάβει την διαχείριση της κυκλοφορίας, όταν στους δρόμους αυξηθεί η παρουσία πλήρως αυτόνομων αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, η εισαγωγή ενός επιπλέον λευκού χρώματος θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο αναμονής στα φανάρια έως και 94%, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση καυσίμου των αυτοκινήτων και τις εκπομπές αερίων ρύπων που παράγουν.

Η χρήση του λευκού φωτός

Σε μια διασταύρωση, το λευκό φως του φαναριού θα ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει επαρκής αριθμός αυτόνομων οχημάτων ικανών να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τους φωτεινούς σηματοδότες.

Σε αυτό το σενάριο, τα αυτόνομα οχήματα θα μπορούν να συγχρονίζονται μεταξύ τους για να κινηθούν ταυτόχρονα σε μια διασταύρωση, ενώ όσα αυτοκίνητα οδηγούνται από ανθρώπους, θα καλούνται να ακολουθήσουν τα αυτόνομα οχήματα που προπορεύονται. Εάν ο αριθμός των αυτόνομων οχημάτων δεν είναι αρκετός, η κυκλοφορία θα γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο.

Τα πιθανά προβλήματα

Παρόλο που τα οφέλη μπορεί να είναι μεγάλα, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η ανάθεση της διαχείρισης της κυκλοφορίας σε ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, την κάνει ευάλωτη σε κυβερνοεπιθέσεις, ενώ σε περίπτωση που προκύψει κάποιο σφάλμα στο λογισμικό, θα προκαλούνταν σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ειδικά σε πολυσύχναστες αστικές περιοχές.

Οι δοκιμές ξεκινούν σύντομα

Εταιρείες που επενδύουν στα αυτόνομα οχήματα εξετάζουν να πραγματοποιήσουν δοκιμές στους δημόσιους δρόμους, θέλοντας να παρατηρήσουν πως θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι οδηγοί, τα αυτόνομα οχήματα και οι φωτεινοί σηματοδότες, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί και να εντοπιστούν τα πεδία που πρέπει να βελτιωθούν.