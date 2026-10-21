Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες: Kινητήρες βενζίνης και μετά το 2035

Οι αλλαγές θα καταργούσαν την απαίτηση τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται από το 2035 και μετά να είναι κλιματικά ουδέτερα, επιτρέποντας έτσι στα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης να παραμείνουν στην αγορά και μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται πιο κοντά στην εξασφάλιση μιας χαλάρωσης των περιορισμών που ουσιαστικά προβλέπουν την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035, μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν βασικές πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελάφρυνση των κανόνων εκπομπών ρύπων του κλάδου.

Οι ευρωβουλευτές του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), των κεντροαριστερών Σοσιαλιστών και της φιλελεύθερης ομάδας Renew κατέληξαν σε συμφωνία, βάσει της οποίας αυτοκινητοβιομηχανίες όπως οι BMW, Stellantis και Volkswagen Group θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων κατά 87,5% έως το 2035, ενώ το υπόλοιπο 7,5% θα μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της χρήσης πράσινου χάλυβα, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Bloomberg.

«Η συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί επιτυχία για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο Manfred Weber, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του EΛΚ. «Η απαγόρευση του κινητήρα εσωτερικής καύσης δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι. Αυτά είναι καλά νέα για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία».

Η σημερινή συμφωνία προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό μια ιστορική συμφωνία στην οποία κατέληξαν την προηγούμενη εβδομάδα η Γαλλία και η Γερμανία. Η πρόταση εκείνη προέβλεπε μείωση των εκπομπών κατά 90%, χωρίς δυνατότητα αντιστάθμισης για το υπόλοιπο 10%.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν στις θέσεις τους, προτού ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την οριστική διαμόρφωση της συμφωνίας. Η τελική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι αλλαγές θα καταργούσαν την απαίτηση τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται από το 2035 και μετά να είναι κλιματικά ουδέτερα, επιτρέποντας έτσι στα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης να παραμείνουν στην αγορά και μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποστηρίζουν ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία για την προστασία του κλάδου. Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές προειδοποιούν ότι η αποδυνάμωση των κλιματικών στόχων ενδέχεται να αφήσει την Ευρώπη ακόμη πιο πίσω από την Κίνα στον αγώνα για την ηλεκτροκίνηση του στόλου οχημάτων.

Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν επίσης στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τα λεγόμενα «supercredits» για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV), καθώς και στη χαλάρωση των κανόνων για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και τα βαν.