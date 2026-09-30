Λονδίνο: Τα supercars γράφουν τις κλήσεις… στα παλιά τους τα παπούτσια

Το Λονδίνο έκοψε 13.423 κλήσεις σε οδηγούς supercar από τα ΗΑΕ, αλλά μόλις το 1% πλήρωσε.

Ferrari και Lamborghini με πινακίδες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συγκεντρώνουν σωρεία κλήσεων για παράνομη στάθμευση στο Λονδίνο, η επιβολή των οποίων μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη.

Αν κάποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να ξοδέψει 68.000 δολάρια (περίπου 60.000 ευρώ) για να μεταφέρει τη Ferrari του αεροπορικώς στην άλλη άκρη του κόσμου για τις καλοκαιρινές του διακοπές, μια κλήση 200 δολαρίων (172 ευρώ) μάλλον δεν είναι κάτι που θα του στερήσει τον ύπνο.

Αυτό φαίνεται να αποτελεί μέρος του ολοένα και πιο δαπανηρού προβλήματος που αντιμετωπίζει το Λονδίνο με τα supercars που φέρουν ξένες πινακίδες. Ευκατάστατοι επισκέπτες παρκάρουν όπου τους βολεύει, συγκεντρώνουν κλήσεις και, σε πολλές περιπτώσεις, φαίνεται πως εγκαταλείπουν τη χώρα χωρίς να τις πληρώσουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι πιο εύπορες γειτονιές του Λονδίνου γεμίζουν κάθε καλοκαίρι με Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bentley και άλλα πανάκριβα αυτοκίνητα, τα οποία φέρουν πινακίδες από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Κόλπου. Τα ίδια τα αυτοκίνητα δεν αποτελούν ουσιαστικά το πρόβλημα -το ζήτημα είναι το πού τα παρκάρουν οι ιδιοκτήτες τους και το πόσο λίγο φαίνεται να τους απασχολούν οι κλήσεις.

Μόλις το 1% από τις κλήσεις πληρώθηκε

Οι οδηγοί καταλαμβάνουν ζώνες φόρτωσης, στάσεις λεωφορείων, πιάτσες ταξί και σημεία όπου απαγορεύεται η στάθμευση με διπλή κίτρινη γραμμή. Το Harrods φαίνεται να αποτελεί το επίκεντρο του προβλήματος. Το δημοσίευμα ανέφερε περιστατικά που αφορούσαν από ένα Land Rover Defender με πινακίδες Κατάρ έως μια Ferrari Purosangue αξίας περίπου 400.000 δολαρίων, η οποία ήταν παράνομα σταθμευμένη σε κοντινή απόσταση.

Μεταξύ 2018 και 2022, το Westminster προσπάθησε να εισπράξει 13.423 κλήσεις που είχαν επιβληθεί σε οχήματα με πινακίδες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Μόλις το 1% από αυτές πληρώθηκε, σύμφωνα με τη WSJ. Πέρσι, οχήματα με πινακίδες Κατάρ έλαβαν 2.570 κλήσεις μόνο στο Westminster.

Μάλιστα, το Κατάρ βρέθηκε στην κορυφή μεταξύ όλων των ξένων χωρών, μπροστά από τη σαφώς μεγαλύτερη και πολύ πιο κοντινή Γερμανία και τη Γαλλία. Τέσσερα κράτη του Κόλπου αντιστοιχούσαν συνολικά στο 41% των κλήσεων που επιβλήθηκαν σε οχήματα με ξένες πινακίδες στο Westminster εκείνη τη χρονιά.