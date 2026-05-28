Lotus Emira 420 Sport: Ελαφρύτερη και ισχυρότερη

Μια νέα έκδοση με χαμηλότερο βάρος, περισσότερη δύναμη και καλύτερη αεροδυναμική παρουσίασε η Lotus για την Emira.

Η νέα έκδοση της Lotus Emira διακρίνεται για τις επεμβάσεις της στο αμάξωμα, την αεροδυναμική και την οροφή που αφαιρείται. Η Emira 420 Sport φυσικά ξεχωρίζει για την αυξημένη απόδοση που συνδυάζεται με χαμηλότερο βάρος.

Πιο συγκεκριμένα εφοδιάζεται με έναν 2λιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα, που, για την περίσταση αποδίδει 420 ίππους και 500 Nm ροπής -55 ίπποι περισσότερους από τη βασική έκδοση του μοντέλου.

Με αλλαγές στα σημεία έχασε 25 κιλά βάρους (1.421 κιλά), ενώ έχει επιπλέον 25 κιλά περισσότερο downforce από την Emira Turbo. Έτσι, η ισχυρότερη Emira 420 Sport επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα, έχοντας μέγιστη ταχύτητα 300 χλμ./ώρα.

Η νέα έκδοση της Lotus Emira έχει ανασχεδιασμένο εμπρός προφυλακτήρα με νέους αεραγωγούς και splitter. Βελτιωμένη είναι και η ροή του αέρα προς τα ψυγεία σε ποσοστό 15%, αλλά και 10% προς τα φρένα. Στόχος είναι το αυτοκίνητο να προσφέρει πιο σταθερή απόδοση υπό πίεση, χωρίς να επηρεάζεται από την «κούραση» που μπορεί να προκύψει σε ακραίες συνθήκες.

Επίσης, το αμάξωμα είναι 5 χιλιοστά πιο χαμηλό, πατώντας σε βελτιωμένη ανάρτηση, ενώ φοράει ελαστικά υψηλής απόδοσης. Επιπλέον, τα paddles αλλαγών ταχυτήτων είναι από carbon, ενισχύοντας τη σπορ εικόνα στο εσωτερικό.

Η νέα Lotus Emira 420 Sport είναι διαθέσιμη ήδη για παραγγελία. Η τιμή στην Ευρώπη ανέρχεται σε 129.900 ευρώ και οι πρώτες παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για τον Αύγουστο του 2026.

