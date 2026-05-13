Lotus: Επιβεβαίωση για νέο supercar με V8 μοτέρ και υβριδικό χαρακτήρα

Η μετάβαση της Lotus στην ηλεκτροκίνηση δεν προχώρησε με τους αναμενόμενους ρυθμούς και πλέον η εταιρεία δίνει ξανά ψήφο εμπιστοσύνης στα θερμικά μοτέρ.

Έτοιμη να επιστρέψει στην αγορά των supercars με κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι η Lotus, η οποία έχει διαπιστώσει ότι οι πελάτες της δεν είναι έτοιμοι να μεταβούν στην κινητικότητα των μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Η βρετανική μάρκα εργάζεται πάνω σε ένα υβριδικό μοντέλο με κινητήρα V8, το οποίο θα λανσαριστεί το 2028, ενώ δημοσίευσε και μια φωτογραφία του πίσω μέρους του αυτοκινήτου.

Το μοντέλο, υπό την ονομασία “Lotus Type 135″, δείχνει να αντλεί έμπνευση από το ηλεκτρικό πρωτότυπο Theory 1 του 2024, αλλά διαθέτει δύο μεγάλες απολήξεις εξάτμισης που υποδηλώνουν τη θερμική «καρδιά» του.

Στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσει ένα supercar με ιδιαίτερα χαμηλό βάρος, και για αυτό το λόγο το μοντέλο θα έχει αυτοφορτιζόμενο υβριδικό (full hybrid) χαρακτήρα και όχι plug-in hybrid.

Όπως αναφέρει το βρετανικό Autocar, η Lotus δεν επιβεβαίωσε ποιος V8 κινητήρας θα χρησιμοποιηθεί στο νέο supercar, αλλά η εταιρεία προμηθεύεται ήδη έναν υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο από τη Mercedes-AMG για την Emira και θα μπορούσε να επεκτείνει αυτή τη συνεργασία ώστε να περιλάβει και τον AMG V8 που χρησιμοποιεί η Aston Martin.

Η Lotus δήλωσε ότι το νέο supercar «πιθανότατα» θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, χωρίς να διευκρινίζει αν θα παράγεται οριστικά μαζί με τα Emira και Evija στο ιστορικό εργοστάσιο της εταιρείας στο Hethel του Norfolk.

Τεχνολογική ισορροπία

Η Lotus ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει μια ευέλικτη στρατηγική ανάμεσα σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, PHEV (plug-in υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα) και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV), στοχεύοντας βραχυπρόθεσμα σε μια αναλογία περίπου 60% PHEV / 40% BEV στο εξηλεκτρισμένο χαρτοφυλάκιό της.

«Η υβριδική τεχνολογία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών. Πρώτο θα παρουσιαστεί το X-Hybrid, το οποίο αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό της τεχνογνωσίας της εταιρείας στους κινητήρες εσωτερικής καύσης και στα ηλεκτρικά οχήματα, προσφέροντας μεγάλη αυτονομία, ευελιξία και πρακτικότητα, μαζί με υψηλές επιδόσεις και τη χαρακτηριστική οδηγική εμπλοκή της Lotus», αναφέρει το brand.

Η τεχνολογία X-Hybrid της Lotus παρουσιάστηκε αρχικά στο Eletre ως Eletre X (και ως «For Me» στην Κίνα). «Οι παραδόσεις στους πελάτες έχουν ήδη ξεκινήσει στην Κίνα και η αρχική ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα θετική, με περισσότερες από 1.000 προπαραγγελίες μόνο κατά τον πρώτο μήνα. Οι παραδόσεις στην Ευρώπη αναμένεται να ξεκινήσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2026, καθιστώντας το την πρώτη τεχνολογία αυτού του είδους που φτάνει στην αγορά».