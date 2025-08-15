Λουκέτα και 4.000 απώλειες θέσεων εργασίας – Σε τεντωμένο σχοινί η αυτοκινητοβιομηχανία της Ν. Αφρικής

Το 2024 η εγχώρια παραγωγή οχημάτων περιορίστηκε σε 515.850 αυτοκίνητα, πολύ κάτω από τον στόχο των 784.509 οχημάτων που προβλέπει το σχέδιο της χώρας.

Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ έχει δημιουργηθεί στη Νότια Αφρική, με στελέχη του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας να υψώνουν κραυγή αγωνίας.

Οι χαμηλές εγχώριες πωλήσεις αυτοκινήτων που κατασκευάζονται τοπικά, οι αυξημένες εισαγωγές και η ασθενής εγχώρια παραγωγή εξαρτημάτων έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο 12 εταιρειών και σε περισσότερες από 4.000 απώλειες θέσεων εργασίας, μέσα σε δύο χρόνια, όπως δήλωσε την Τρίτη 12 Αυγούστου ο Υπουργός Εμπορίου της χώρας.

Το περασμένο έτος η εγχώρια παραγωγή οχημάτων περιορίστηκε σε 515.850 αυτοκίνητα, πολύ κάτω από τον στόχο των 784.509 οχημάτων που προβλέπει το Σχέδιο Ανάπτυξης Αυτοκινητοβιομηχανίας 2035, δήλωσε ο υπουργός Parks Tau σε συνέδριο για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Περίπου το 64% των οχημάτων που πωλούνται στη Νότια Αφρική είναι εισαγόμενα, ενώ το επίπεδο τοπικής συναρμολόγησης, εργασίας και εξαρτημάτων ανέρχεται σε μόλις 39%, πολύ χαμηλότερα από τον στόχο του 60%. Όπως αναφέρει το CNBC Africa, επιπλέον πίεση ασκούν οι δασμοί των ΗΠΑ, μιας και επηρεάζουν σημαντικά τις εξαγωγές, αξίας 1,64 δισ. δολαρίων.

«Αυτές οι πιέσεις έχουν προκαλέσει το κλείσιμο 12 εταιρειών και περισσότερες από 4.000 απώλειες θέσεων εργασίας μέσα σε δύο χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Tau. Η αυτοκινητοβιομηχανία της Νότιας Αφρικής απασχολεί άμεσα 115.000 άτομα, εκ των οποίων πάνω από 80.000 εργάζονται αποκλειστικά στην κατασκευή εξαρτημάτων.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, με τους δασμούς των ΗΠΑ στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά που επιβλήθηκαν από τον Απρίλιο, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς ορισμένες εταιρείες χάνουν συμβόλαια στην Αμερική.

Την Τρίτη, η Νότια Αφρική υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση για εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο δασμός 30% που επέβαλε την περασμένη εβδομάδα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump.

Το CNBC Africa προσθέτει ότι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου, πλέον το πρόγραμμα κινήτρων για την τοπική παραγωγή περιλαμβάνει και τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως και συναφή εξαρτήματα.