Λουκέτο για γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία – Πώς ήθελε να αλλάξει τα δεδομένα

Το Sion έφερε φωτοβολταϊκά πάνελ στο αμάξωμα, τα οποία μπορούσαν να προσφέρουν επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας αξιοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία.

Η Sono Motors διέκοψε την επιχειρησιακή της δραστηριότητα και ξεκίνησε διαδικασία αφερεγγυότητας από τις 31 Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας 10 ετών για τη γερμανική εταιρεία με έδρα το Μόναχο, η οποία κάποτε απέκτησε παγκόσμια προβολή χάρη στο ηλιακά τροφοδοτούμενο αυτοκίνητό της, το Sion.

Πλέον, η εμπορική επωνυμία Sono Solar, καθώς και όλη η πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, διατίθενται προς πώληση. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει συζητήσεις με επενδυτές «εντατικά μέχρι το τέλος», όμως τελικά δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη λύση χρηματοδότησης. Το μόνο που απομένει πλέον είναι μια ανακοίνωση πώλησης.

Οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι, Denis Azhar και Jan Schiermeister, προσφέρουν τώρα το βασικό τεχνικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σε αγοραστές μέσω τριών πακέτων:

την ενσωμάτωση ηλιακής τεχνολογίας του Sion,

τα ηλεκτρονικά ισχύος, συμπεριλαμβανομένου του ηλιακού ελεγκτή φόρτισης για οχήματα,

και τις Solar Data Services

Το Sion έφερε φωτοβολταϊκά πάνελ στο αμάξωμα, τα οποία μπορούσαν να προσφέρουν επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας αξιοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία.

Ένα τέλος που προετοιμαζόταν εδώ και έξι μήνες

Η αφετηρία της κατάρρευσης της Sono Motors χρονολογείται έξι μήνες νωρίτερα. Τον Μάρτιο του 2026, η Sono Group N.V. ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Το βήμα αυτό ολοκληρώθηκε στις 4 Μαΐου: η θυγατρική Sono Motors GmbH μεταβιβάστηκε σε εταιρείες που ελέγχονται από τους Azhar και Schiermeister.

Η μητρική εταιρεία δεν κατέχει πλέον μετοχές και, σύμφωνα με τις δικές της δηλώσεις, δεν έχει περαιτέρω λειτουργικές υποχρεώσεις.

Αυτό στο οποίο επικεντρώνεται πλέον η Sono Group N.V. είναι αξιοσημείωτο: η εισηγμένη εταιρεία λειτουργεί πλέον ως εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, αγοράζοντας Bitcoin και επιδιώκοντας να δημιουργήσει αποδόσεις μέσω συναλλαγών σε δικαιώματα προαίρεσης (options trading).

Τα έσοδα από έναν γύρο χρηματοδότησης τον Μάρτιο «χρησιμοποιήθηκαν αμέσως» για την αγορά Bitcoin, σύμφωνα με ανακοίνωση της 8ης Μαΐου.

Το κεφάλαιο χαρακτηρίστηκε ως χρήματα που διαφορετικά θα είχαν «εν μέρει απορροφηθεί από τις παλιές δραστηριότητες ηλιακής ενέργειας».

Η αλλαγή προτεραιοτήτων δύσκολα θα μπορούσε να διατυπωθεί πιο ξεκάθαρα. Έτσι, οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι ανέλαβαν μια εταιρεία χωρίς οικονομική υποστήριξη και είχαν στη διάθεσή τους λιγότερο από τρεις μήνες για να βρουν νέο επενδυτή.

Δέκα χρόνια, δύο πτωχεύσεις

Αυτή είναι πλέον η δεύτερη κατάρρευση της μάρκας. Η Sono Motors ιδρύθηκε το 2016 στη Γερμανία με την υπόσχεση ότι θα κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο το οποίο θα επαναφορτίζεται μόνο του κατά την κίνησή του.

Το Sion χρηματοδοτήθηκε εν μέρει μέσω προκαταβολών από μελλοντικούς πελάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους αργότερα χρειάστηκε να θεωρήσουν τα χρήματά τους χαμένα. Τον Φεβρουάριο του 2023, το πρόγραμμα ανάπτυξης του οχήματος διακόπηκε και τον Μάιο κατατέθηκε αίτηση για διαδικασία προστασίας από τους πιστωτές στο Πρωτοδικείο του Μονάχου.

Περίπου 300 από τους περίπου 400 εργαζομένους απολύθηκαν, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν ακόμη 48 απολύσεις.

Καθώς οι συζητήσεις με επενδυτές παρέμεναν στάσιμες στις αρχές Νοεμβρίου του 2023, οι περίπου 50 εναπομείναντες εργαζόμενοι επρόκειτο επίσης να λάβουν ειδοποιήσεις απόλυσης. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του μήνα σημειώθηκε ανατροπή: υπογράφηκαν συμφωνίες επένδυσης με το hedge fund Yorkville με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Στους απολυμένους εργαζομένους προσφέρθηκε επαναπρόσληψη, την οποία αποδέχθηκε η πλειονότητα του προσωπικού. Η εταιρεία αναπροσάρμοσε επίσης τη στρατηγική της, επικεντρώνοντας πλέον το ενδιαφέρον της σε κατασκευαστές οχημάτων και στόλους επαγγελματικών οχημάτων.

Οι ιδρυτές, Jona Christians και Laurin Hahn, αποχώρησαν από την ενεργό διοίκηση και μια νέα διοικητική ομάδα -στην οποία περιλαμβανόταν και ο Schiermeister, τότε ακόμη ως επικεφαλής τεχνολογίας- ανέλαβε τη λειτουργία της εταιρείας.

Έως τον Αύγουστο του 2025, δύο διαδικασίες εξελίσσονταν παράλληλα

Η εταιρεία μετονομάστηκε σε Sono Solar, ενώ ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας δημοπρατούσε ό,τι είχε απομείνει από το πρόγραμμα ανάπτυξης του οχήματος.

Συνολικά προσφέρθηκαν προς πώληση 267 παρτίδες, μεταξύ των οποίων και δέκα πρωτότυπα Sion, με αρχική τιμή από 600 ευρώ, χωρίς τεχνική τεκμηρίωση ή έγκριση κυκλοφορίας στον δρόμο.