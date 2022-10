«Λουκέτο» στην Argo Al βάζουν οι Ford και VW

Η Argo AI, η εταιρεία τεχνολογίας αυτόνομων συστημάτων οδήγσηης, που υποστηρίζεται από τη Ford και VW, κλείνει καθώς οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες αλλάζουν τις στρατηγικές τους για τα αυτόνομα οχήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ford αποφάσισε ότι έπρεπε να επενδύσει στις τεχνολογίες υποστήριξης οδηγού που είναι πιο «πραγματικές» βραχυπρόθεσμα παρά στον στόχο της Argo Al για συστήματα οδήγησης με μικρή ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ανέφερε η μπλε οβάλ εταιρεία σε δήλωσή της.

«Τα κερδοφόρα, πλήρως αυτόνομα οχήματα σε μεγάλη κλίμακα παραγωγής είναι πολύ μακριά και δεν θα χρειαστεί απαραίτητα να δημιουργήσουμε αυτήν την τεχνολογία μόνοι μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Jim Farley.

I have the greatest respect for the team at @ArgoAI & what they’ve accomplished. I’m excited we’re going to bring in many of these brilliant people to @Ford to help us create a terrific L3 BlueCruise system that enables our customers to travel w/o their eyes on the road.

