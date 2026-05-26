Luce: Αποκαλύφθηκε η σημαντικότερη Ferrari των τελευταίων ετών (+video)

Έπεσε ένα ακόμη προπύργιο της ρομαντικής αυτοκίνησης. Η Ferrari εισήλθε στον κόσμο της αμιγώς ηλεκτρικής κινητικότητας μέσω ενός 5θέσιου μοντέλου άνω των 1.000 ίππων.

Το σημαντικότερο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία της εγκαινίασε η Ferrari, με την αποκάλυψη του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της. Υπό την ονομασία Luce, η νέα 5θέσια Ferrari σηματοδοτεί την κορύφωση της πολυ-τεχνολογικής στρατηγικής του Μαρανέλο, όπου η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα από τα μέσα της εταιρείας για απανθρακοποίηση, δίχως να επισκιάζει το πλούσιο παρελθόν της στους θερμικούς κινητήρες.

Luce σημαίνει «φως», φωτίζοντας τον δρόμο προς το μέλλον και αντανακλώντας την πρόθεση δημιουργίας ενός ολοκαίνουργιου προϊόντος που δεν υπονομεύει την fun-to-drive εμπειρία, εξηγεί η μάρκα.

Ενσωματώνει τέσσερις ηλεκτροκίνητήρες -έναν σε κάθε τροχό- για συνδυαστική απόδοση 1.050 PS, που συνδράμει στην επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,5 δλ. και στα πρώτα 200 χλμ./ώρα σε 6,8 δλ., με τελική ταχύτητα άνω των 300 χλμ./ώρα. Το σύστημα, που λειτουργεί σε αρχιτεκτονική 800V, περιλαμβάνει μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 122 kWh, με συνολικά 210 κυψέλες σε σειρά, που υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 350 kW και εξασφαλίζει έως και 530 χλμ. Το ιταλικό brand προσθέτει ότι η Luce μπορεί να «ανεφοδιάσει» 70 kWh της χωρητικότητας της μπαταρίας σε 20 λεπτά.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, σε διαστάσεις, Ferrari μέχρι σήμερα: το μήκος φτάνει τα 5.026 χλστ. (53 χλστ. μακρύτερη από το SUV Purosangue), το πλάτος τα 1.999 χλστ., και το ύψος τα 1.544 χλστ., με το μεταξόνιο να ανέρχεται σε 2.961 χλστ.

Η σχεδίαση της Luce ανατέθηκε στη LoveFrom, τη δημιουργική κολεκτίβα σχεδιασμού υπό την ηγεσία των Sir Jony Ive -που είναι ευρέως γνωστός για τη σχεδίαση των iMac, iPhone και iPad κατά τη «θητεία» του στην Apple- και Marc Newson.

«Η ένταξη μιας ομάδας εκτός του Ferrari Design Studio, το οποίο διευθύνει ο Flavio Manzoni, έφερε μια νέα οπτική και γόνιμη ανταλλαγή ιδεών, επιτρέποντας την εισαγωγή μιας νέας σχεδιαστικής γλώσσας», αναφέρει η Ferrari.

Η Luce φέρει ενεργή ανάρτηση, προερχόμενη από την F80, και τετραδιεύθυνση, ενώ κάθεται σε τροχούς 23 ιντσών εμπρός και 24 ιντσών πίσω. Παρότι ζυγίζει 2.260 κιλά, διαθέτει κέντρο βάρους 95 χιλιοστά χαμηλότερο από αυτό της Purosangue, ενώ η κατανομή βάρους είναι 47% εμπρός και 53% πίσω.

Επιπλέον, διαθέτει διάφορα προγράμματα οδήγησης που παραμετροποιούν το σύστημα κίνησης. Ενδεικτικά στη λειτουργία “Range”, η ισχύς περιορίζεται στα 429 PS, και η κίνηση προσφέρεται κυρίως από τους πίσω τροχούς. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται σε 260 χλμ./ώρα και χρησιμοποιούνται «ειδικές στρατηγικές για τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλότητα και η δυναμική συμπεριφορά», όπως εξηγεί η Ferrari.

Στη λειτουργία «Tour», η διαθέσιμη ισχύς αυξάνεται στα 617 PS, η τετρακίνηση είναι πάντα ενεργή και η τελική ταχύτητα παραμένει στα 260 χλμ./ώρα. Πρόκειται για μια λειτουργία πιο σταθερή και ισορροπημένη, ανεξάρτητα από την υπολειπόμενη ενέργεια.

Στη λειτουργία «Performance», η μέγιστη ισχύς προσεγγίζει τους 1.000 ίππους, η τετρακίνηση είναι μόνιμα ενεργή και το αυτοκίνητο επιτυγχάνει τελική ταχύτητα 310 χλμ./ώρα, με την απόκριση και την επιτάχυνση να είναι εντονότερες.

Το κοντό καπό και η απουσία κεντρικού τούνελ μετάδοσης απελευθερώνουν αρκετό χώρο ώστε η Luce να διαθέτει για πρώτη φορά στην ιστορία της Ferrari εσωτερικό πέντε θέσεων, καθώς και πίσω καθίσματα με αναδίπλωση 40/20/40. Παράλληλα ο χώρος αποσκευών των 597 λίτρων κάτω από την πίσω θύρα είναι ο μεγαλύτερος που έχει προσφέρει ποτέ η Ferrari.

Στην καμπίνα κυριαρχούν τέσσερις οθόνες (τρεις εμπρός και μία πίσω) με διαστάσεις 12,9″, 12″, 10,1″ και 6,3″, ενώ μεταξύ άλλων υπάρχουν μοχλοί για τον έλεγχο της ροπής (torque-control paddles) για προοδευτική επιτάχυνση, όπως και την ένταση της ανάκτησης ενέργειας.

Η προσέγγιση της Ferrari Luce στον ήχο βασίστηκε στην ιδέα ότι αυτός πρέπει να είναι αληθινός. Προέρχεται από τα ίδια τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, στον πίσω άξονα, η έντασή του καθορίζεται από τον οδηγό, ενώ ακούγεται και εκτός της Luce.