Μεγάλη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών απολύει το 18% των εργαζομένων της

H Lucid Motors προχωρά σε απολύσεις προσωπικού και κόβει βάρδιες παραγωγής, την ώρα που εργάζεται πάνω στο αυτοκίνητο που ελπίζει να γίνει ο σωτήρας της.

Σε περιπέτειες έχει μπει η Lucid Motors, η αμερικανική εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια που είχε ως στόχο να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Tesla στην κατασκευή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε μείωση του εργατικού δυναμικού της στις ΗΠΑ κατά σχεδόν 20%, λίγους μήνες αφότου απέλυσε το 12% του προσωπικού της. Επίσης, η μάρκα γνωστοποίησε ότι καταργεί τη δεύτερη βάρδια παραγωγής στο εργοστάσιό της στην Αριζόνα.

Το «κόψιμο» μιας ολόκληρης βάρδιας παραγωγής είναι μεγάλη υπόθεση. Το εργοστάσιο της Lucid στο Casa Grande της Αριζόνα αναμενόταν να κατασκευάσει 25.000 έως 27.000 οχήματα φέτος. Η εταιρεία ανέστειλε τα συγκεκριμένα σχέδια τον Μάιο, δηλώνοντας ότι είχε αρκετό απόθεμα αυτοκινήτων που έπρεπε πρώτα να εκκαθαρίσει. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν περισσότερες περικοπές.

Στις αρχές του έτους, η Lucid απασχολούσε περίπου 9.000 υπαλλήλους παγκοσμίως. Απέλυσε περίπου το 12% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της τον Φεβρουάριο και τώρα μειώνει περαιτέρω το προσωπικό της κατά 18%. Οι περικοπές θα της εξοικονομήσουν περίπου 158 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ωστόσο θα χρειαστεί να πληρώσει 32 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις και επιδόματα.

Ελπίδα το νέο Cosmos

Η Lucid εξακολουθεί να εργάζεται για την ενίσχυση των πωλήσεων του ηλεκτρικού Gravity με τρεις σειρές καθισμάτων. Ωστόσο είναι το νέο Cosmos το αυτοκίνητο που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος των πόρων της εταιρείας αυτή τη στιγμή, καθώς θεωρείται πως θα γίνει το best-seller της.

Η μάρκα έχει δηλώσει ότι μετά το Cosmos, το σχέδιο είναι να επεκτείνει τη γκάμα της με ακόμη ένα μοντέλο που θα ονομάζεται Earth, ένα χρόνο αργότερα. Έπειτα, θα ακολουθήσει ένα ακόμη αυτοκίνητο.

Η Lucid δεν έχει επιβεβαιώσει πότε θα ξεκινήσουν οι παραδόσεις του Cosmos και δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι της αγοράς που θεωρούν πως η εταιρεία πρέπει να κάνει… αγώνα δρόμου, εφόσον θέλει να ανταπεξέλθει στα οικονομικά της προβλήματα.