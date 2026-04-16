«Made in EU»: Η αβεβαιότητα φρενάρει την βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία

Η ασάφεια γύρω από το αν τα οχήματα που κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο πληρούν τα νέα ευρωπαϊκά κριτήρια «Made in EU» εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με έναν ακόμα ύφαλο. Μόνο που αυτή τη φορά, το διακύβευμα δεν είναι απλώς «κανονιστικό», αλλά στρατηγικό, με άμεσες συνέπειες στις επενδύσεις και την ίδια την παραγωγή του τομέα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νέος κανονισμός «Made in EU» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Industrial Accelerator Act. Ως γνωστόν, στόχος του νέου κανονιστικού πλαισίου είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής σε κρίσιμους τομείς χαμηλών εκπομπών (από την ενέργεια μέχρι τα ηλεκτρικά οχήματα) δίνοντας προτεραιότητα σε προϊόντα που κατασκευάζονται εντός της ΕΕ ή πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια προέλευσης.

Ωστόσο, για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: θεωρούνται τα οχήματα που κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ως «Made in EU»; Η απουσία ενός ξεκάθαρου «τοπίου» έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί έντονους τριγμούς, με τον Σύνδεσμο Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων της M. Βρετανίας (SMMT) να ζητά άμεσες πολιτικές δεσμεύσεις, προειδοποιώντας ότι η καθυστέρηση μπορεί να παγώσει τις επενδύσεις και να πλήξει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Αναντίρρητα, ο κλάδος βασίζεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αλλά και σε πολυεπίπεδες αλυσίδες εφοδιασμού που δεν γνωρίζουν σύνορα. Όταν οι κανόνες του παιχνιδιού παραμένουν ασαφείς, οι αποφάσεις για νέα εργοστάσια, μονάδες παραγωγής μπαταριών ή ακόμη και για την εισαγωγή ενός νέου μοντέλου σε μια γραμμή παραγωγής, μετατίθενται ή μεταφέρονται αλλού.

Αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη προσπαθεί να θωρακιστεί απέναντι στην αυξανόμενη πίεση από τα φθηνότερα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής προέλευσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η πιθανότητα το Ηνωμένο Βασίλειο να μείνει εκτός των νέων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων εγείρει μεγάλους κινδύνους. Αν τα βρετανικά εργοστάσια δεν πληρούν το κριτήριο «Made in EU», τότε κινδυνεύουν να αποκλειστούν από επιδοτήσεις ή δημόσιες προμήθειες, γεγονός που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις εμπορικές ροές μιας αγοράς αξίας σχεδόν 80 δισ. ευρώ ετησίως μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται ήδη εν μέσω μιας ιστ∫ορικής μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση, με τεράστιες επενδύσεις σε εργοστάσια, τεχνολογία και πρώτες ύλες, η έλλειψη σαφήνειας στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα αποσταθεροποίησης.