Τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισήμαναν ότι το προσχέδιο της ΕΕ αποκλείει την Τουρκία, την ώρα που εξαρτήματα από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσανατολίζονται προς την ένταξη των βρετανικών ηλεκτρικών οχημάτων στην πρωτοβουλία της ΕΕ «Made in Europe» («Κατασκευασμένο στην Ευρώπη»), η οποία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες από τις φθηνότερες κινεζικές εισαγωγές. Η Τουρκία, η οποία ασκεί πιέσεις για να συμπεριληφθεί στην πρωτοβουλία, απουσιάζει από το τελευταίο προσχέδιο.

Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, διαβίβασε τη Δευτέρα στα κράτη-μέλη μια επικαιροποιημένη πρόταση. Όσον αφορά τη συναρμολόγηση οχημάτων, το προσχέδιο διευρύνει την έννοια του «Made in Europe», ώστε να καλύπτει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δηλαδή την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, καθώς και την Ελβετία και τη Βρετανία.

Για τα εξαρτήματα αυτοκινήτων, θα μπορούσαν επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις μη ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, μια παραχώρηση που, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, εξασφάλισαν οι δύο χώρες έπειτα από εκτεταμένες διπλωματικές πιέσεις.

Οι προσπάθειες της Τουρκίας για ένταξη

Η Τουρκία διατηρεί τελωνειακή ένωση με την ΕΕ από το 1996, ενώ ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας της είναι στενά συνδεδεμένος με τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισήμαναν ότι το προσχέδιο αποκλείει την Τουρκία, την ώρα που εξαρτήματα από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, σημειώνει η Daily Sabah.

Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο αποκλεισμός της χώρας θα έχει αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα.

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Ο υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας θα έβλαπτε, αντί να προστατεύσει, την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Από την πλευρά του, ο υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ σημείωσε ότι περίπου το 60% των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Τουρκία από το 2002 προέρχεται από την ΕΕ, ενώ το 64% των τουρκικών εξαγωγών εξαρτημάτων αυτοκινήτων κατευθύνεται προς την Ένωση.

Τις ίδιες προειδοποιήσεις επανέλαβε την περασμένη εβδομάδα και ο πρόεδρος της Ford Ευρώπης, Τζιμ Μπάμπικ, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πλαίσιο «Made in Europe» θα αποδυνάμωνε τον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτου, αντί να τον ενισχύσει απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να καταλήξουν σε κοινή θέση μετά τη συνάντηση των υπουργών Βιομηχανίας της Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα. Στη συνέχεια, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι θα διαπραγματευτούν το τελικό κείμενο με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι σχεδιάζουν να υιοθετήσουν τη δική τους θέση στα μέσα Δεκεμβρίου.

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις εκτιμάται ότι δεν θα ξεκινήσουν πριν από τον Ιανουάριο.

Ορισμένοι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο οι χώρες εκτός ΕΕ παρέχουν πράγματι αμοιβαία πρόσβαση στα δικά τους εγχώρια προγράμματα.