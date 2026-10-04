Magic Roundabout: Ο πιο παράξενος κυκλικός κόμβος της Βρετανίας

Στο κέντρο του Σουίντον, ακριβώς δίπλα στο τοπικό γήπεδο ποδοσφαίρου, βρίσκεται μια διασταύρωση στην οποία συναντώνται πέντε δρόμοι.

Ο Magic Roundabout είναι ένας θρυλικός, σχεδόν μυθικός κυκλικός κόμβος. Οι ιστορίες γύρω από αυτόν μεταφέρονται με φόβο και δέος από όσους σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Σουίντον στην Αγγλία.

Ακόμη και ταξιδιωτικοί οδηγοί που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είχαν κανέναν λόγο να αναφέρουν την περιοχή, βρίσκουν χώρο για μία ή δύο παραγράφους όταν φτάνουν σε αυτή τη συγκεκριμένη διασταύρωση.

Γιατί; Επειδή, φυσικά, πρόκειται για έναν κυκλικό κόμβο που… λειτουργεί με τον «λάθος» τρόπο!

Τι ακριβώς είναι

Στο κέντρο του Σουίντον, ακριβώς δίπλα στο τοπικό γήπεδο ποδοσφαίρου, βρίσκεται μια διασταύρωση στην οποία συναντώνται πέντε δρόμοι.

Μέχρι τη δεκαετία του 1960 επρόκειτο για έναν συνηθισμένο κυκλικό κόμβο -την κλασική βρετανική λύση για τη διαχείριση περίπλοκων διασταυρώσεων με πολλές κατευθύνσεις. Ακόμη και τότε, όμως, το σημείο αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα κυκλοφορίας.

Χάρη σε μια αρκετά τολμηρή σχεδιαστική λύση, σήμερα αποτελεί έναν «δακτύλιο κυκλοφορίας»: μια τεράστια ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια πάνω στην οποία έχουν διαμορφωθεί πέντε μικροί κυκλικοί κόμβοι, ένας για κάθε δρόμο που καταλήγει στη διασταύρωση.

Οι πέντε μικροί κυκλικοί κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω δρόμων διπλής κατεύθυνσης, σχηματίζοντας έναν μεγαλύτερο δακτύλιο.

Έτσι, όταν ένα όχημα πλησιάζει στη διασταύρωση, μπορεί να στρίψει είτε αριστερά είτε δεξιά στον «κυκλικό κόμβο» και να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση επιλέξει, ανάλογα με το ποια διαδρομή είναι συντομότερη για την έξοδό του.

Από το πλάι, η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Το ίδιο ισχύει αν ο οδηγός πλησιάσει με το αυτοκίνητο και περιμένει να μπει στον κόμβο: μπροστά του απλώνεται ένα συνεχές πέρασμα οχημάτων που κινούνται και διασταυρώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας αυτό που μοιάζει με ένα χαοτικό και τρομακτικό σκηνικό.

Αρχικά ο κυκλικός κόμβος ονομαζόταν County Island. Όταν προστέθηκαν ακόμη πέντε μικρότεροι κυκλικοί κόμβοι, η ονομασία άλλαξε σε County Islands.

Ωστόσο, η παράξενη εικόνα του από το πλάι ήταν τόσο ασυνήθιστη, ώστε το παρατσούκλι «Magic Roundabout» (Μαγικός Κυκλικός Κόμβος) επικράτησε πολύ γρήγορα.

Πλέον, η ονομασία έχει γίνει επίσημη και εμφανίζεται κανονικά στις πινακίδες που οδηγούν προς τη διασταύρωση.

Φωτογραφία: Aeroengland

Πώς είναι να τον διασχίζεις

Παρότι έχει ψηφιστεί ως η έβδομη χειρότερη διασταύρωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Magic Roundabout είναι περισσότερο τρομακτικός στην όψη παρά στην πράξη. Φαίνεται δύσκολος στην πλοήγηση και οι πινακίδες στις εισόδους του κάθε άλλο παρά κατατοπιστικές είναι. Στην πραγματικότητα, όμως, το μόνο που ζητά από τον οδηγό είναι να παραμένει σε εγρήγορση και να δίνει πάντα, μα πάντα, πάντα προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από δεξιά.

Το μόνο ακόμη που χρειάζεται να σκεφτεί κανείς είναι ποια διαδρομή θα ακολουθήσει για να φτάσει στην έξοδό του. Αριστερά, ευθεία, ξανά αριστερά; Ή δεξιά, αριστερά, αριστερά και πάλι δεξιά; Ο κόμβος είναι στην πραγματικότητα αρκετά μικρός, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να έχουν οπτική επαφή με την έξοδό τους καθώς κινούνται μέσα σε αυτόν, οπότε είναι δύσκολο να χαθούν.