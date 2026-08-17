Mary: Tο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων που χρειάστηκε 6 μήνες για να στρίψει

Η Herrenknecht κατασκεύασε τη Mary στη Γερμανία και το μηχάνημα πέρασε τις εργοστασιακές δοκιμές τον Μάιο του 2021.

Ένα γερμανικής κατασκευής μηχάνημα 4.700 τόνων, με το όνομα Mary, ολοκλήρωσε τη διάνοιξη μιας σήραγγας κάτω από το Hampton Roads όντας στραμμένο προς τη λάθος κατεύθυνση. Έτσι, τα συνεργεία μετακίνησαν την κεφαλή κοπής των 2.500 τόνων πάνω σε ειδικά πέδιλα με άζωτο, στον πυθμένα ενός φρεατίου βάθους περίπου 20 μέτρων) και η διαδικασία περιστροφής χρειάστηκε έξι μήνες.

Η Mary, χρειάστηκε δυόμισι χρόνια για να διανοίξει δύο σήραγγες, περίπου 15 μέτρα κάτω από τις ήδη υπάρχουσες. Και καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα πλοία που περνούσαν από πάνω δεν χρειάστηκε να σταματήσουν ούτε για μία στιγμή, σημειώνει το autonocion.com.

A 4,700-ton German machine named Mary finished her first tunnel under Hampton Roads pointing the wrong way, so crews slid her 2,500-ton cutterhead around on nitrogen skates at the bottom of a 65-foot pit, and the turn alone took six months https://t.co/PlLSHxgWsS — autonocionusa (@autonocionusa) August 11, 2026

Το Πολεμικό Ναυτικό είναι ο λόγος που έγινε διάνοιξη αντί για εκσκαφή

Και οι δέκα υπάρχουσες σήραγγες στην περιοχή του Hampton Roads κατασκευάστηκαν με την ίδια μέθοδο -και είναι περίπου αυτή που θα φανταζόταν κανείς.

Ανοίγεις μια τάφρο στον πυθμένα, βυθίζεις μέσα προκατασκευασμένα τμήματα σηράγγων, τα συνδέεις μεταξύ τους και στη συνέχεια τα ξανασκεπάζεις.

Πρόκειται για τη μέθοδο των βυθισμένων σωλήνων (τρόπος κατασκευής υποθαλάσσιων σηράγγων χωρίς να χρειάζεται να τρυπήσεις κατά μήκος του εδάφους) η οποία χρησιμοποιήθηκε και για την αρχική σήραγγα του Hampton Roads Bridge Τunnel το 1957.

Το πρόβλημα είναι το τι προκαλεί αυτή η τάφρος στη θαλάσσια κυκλοφορία από πάνω της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Herrenknecht AG (@herrenknechtag)

Η VDOT (Virginia Department of Transportation) υπολόγισε ότι η λύση με βυθισμένους σωλήνες θα απαιτούσε μια βαθιά τάφρο μήκους περίπου 1,6 χιλιομέτρων, ακριβώς κατά μήκος της θαλάσσιας οδού του Hampton Roads -η οποία τυχαίνει να είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους ναυτιλιακούς διαύλους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και το Λιμάνι της Βιρτζίνια συμμετείχαν στη λήψη της απόφασης. Τελικά, επιλέχθηκε η διάνοιξη με μηχάνημα.

Ένα μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων (TBM) εργάζεται από κάτω, επομένως ο δίαυλος πάνω από αυτό παραμένει ανέγγιχτος.

Υπήρχε, όμως, ένα πρόβλημα. Δεν μπορείς να τοποθετήσεις μια διανοιγμένη σήραγγα ακριβώς κάτω από τον πυθμένα του λιμανιού, όπως μπορείς να βυθίσεις έναν προκατασκευασμένο σωλήνα μέσα σε μια τάφρο. Ένας σφραγισμένος σωλήνας που βρίσκεται μέσα σε κορεσμένο από νερό έδαφος έχει την τάση να επιπλέει. Πρέπει, επομένως, να βρίσκεται αρκετά βαθιά, ώστε το βάρος του εδάφους από πάνω του να τον συγκρατεί στη θέση του.

Γι’ αυτό οι νέες σήραγγες βρίσκονται περίπου 15 μέτρα χαμηλότερα από εκείνες που κατασκευάστηκαν τις δεκαετίες του 1950 και του 1970. Αυτός είναι επίσης ο λόγος που η Mary έφτασε σε βάθος περίπου 53 μέτρων κάτω από την επιφάνεια.

Η Mary ζυγίζει 4.700 τόνους -και παρ’ όλα αυτά έπρεπε να κάνει αναστροφή

Η Herrenknecht κατασκεύασε τη Mary στη Γερμανία και το μηχάνημα πέρασε τις εργοστασιακές δοκιμές τον Μάιο του 2021. Στη συνέχεια αποσυναρμολογήθηκε σε 170 τμήματα, φορτώθηκε σε τρία πλοία και μεταφέρθηκε στο Port of Virginia τον Δεκέμβριο του 2021.

Η VDOT αναφέρει ότι η Mary είχε ύψος περίπου 14 μέτρα, μήκος πάνω από 131 μέτρα και βάρος άνω των 4.700 τόνων -βάρος που η υπηρεσία παρομοιάζει με δέκα πλήρως φορτωμένα Boeing 747.

Το Tunnel Business Magazine την κατατάσσει ως το δεύτερο μεγαλύτερο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στις ΗΠΑ.

Η Mary ξεκίνησε από το South Island, στην πλευρά του Norfolk, τον Απρίλιο του 2023 και έφτασε στην άλλη πλευρά, στο Hampton, στις 17 Απριλίου 2024.

Η πρώτη σήραγγα χρειάστηκε 51 εβδομάδες. Η Mary προχωρούσε κατά μέσο όρο περίπου 15 μέτρα την ημέρα, ενώ την καλύτερη ημέρα της έφτασε τα 34,4 μέτρα. Και τότε ήρθε το δύσκολο κομμάτι.

Η Mary βρισκόταν πλέον στραμμένη προς τη λάθος κατεύθυνση, στον πυθμένα ενός φρεατίου βάθους περίπου 20 μέτρων, ενώ μόνο η κεφαλή κοπής και η ασπίδα της ζύγιζαν 2.500 τόνους.

Τα συνεργεία χρησιμοποίησαν ειδικά «πέδιλα» με άζωτο (ειδικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο άζωτο για να μειώσουν δραστικά την τριβή) για να μετακινήσουν και να περιστρέψουν ολόκληρο το μηχάνημα.

Η πλήρης αναστροφή της Mary χρειάστηκε έξι μήνες.

Πηγή εικόνας: autonocion.com