Το εντυπωσιακό είναι ότι η αξία της συγκεκριμένης ανάπτυξης ξεπερνά τα έσοδα που κατέγραψε η ίδια η Maserati το 2025, τα οποία ανήλθαν σε 726 εκατ. ευρώ.

Η Maserati βάζει το όνομά της σε ένα ολόκληρο νησί στο Ντουμπάι. Το Maserati Island, το οποίο αναπτύσσει η εταιρεία Samana Collecta στο τεχνητό αρχιπέλαγος The World Islands, θα περιλαμβάνει 840 κατοικίες με την υπογραφή της ιταλικής μάρκας, επτά πλωτές βίλες και δύο βίλες μέσα σε καταπράσινο περιβάλλον.

Η παράδοση των πρώτων κατοικιών προγραμματίζεται από το 2030 και έπειτα, ενώ η συνολική αξία του project εκτιμάται σε περίπου 1 δισ. ευρώ (περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια).

Το εντυπωσιακό είναι ότι η αξία της συγκεκριμένης ανάπτυξης ξεπερνά τα έσοδα που κατέγραψε η ίδια η Maserati το 2025, τα οποία ανήλθαν σε 726 εκατ. ευρώ, σημειώνει το Autonext.

Η Samana είχε ανακοινώσει το project πριν αποκαλύψει τη συνεργασία με τη Maserati

Η Samana Developers ανακοίνωσε την ανάπτυξη του νησιού τον Οκτώβριο του 2026, περισσότερο από τρεις εβδομάδες πριν αποκαλυφθεί, στις 9 Νοεμβρίου, ότι το όνομα της Maserati θα συνδεθεί με το εγχείρημα.

Στην αρχική ανακοίνωση υπήρχαν ήδη τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου: 840 κατοικίες, επτά πλωτές βίλες και δύο βίλες μέσα σε δέντρα, με συνολική εκτιμώμενη αξία ανάπτυξης περίπου 1 δισ. ευρώ.

Maserati Island/ Φωτογραφία: mavrixproperties

Η εταιρεία είχε αναφέρει τότε ότι συνεργάζεται με έναν ιταλικό οίκο πολυτελείας, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του.

Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: η αποτίμηση των 1 δισ. ευρώ αφορά τη συνολική αναμενόμενη εμπορική αξία των κατοικιών όταν ολοκληρωθούν και διατεθούν προς πώληση. Δεν πρόκειται για το ποσό που θα εισπράξει η Maserati, καθώς οι δύο εταιρείες δεν έχουν γνωστοποιήσει τους οικονομικούς όρους της συνεργασίας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Stellantis, η Maserati κατέγραψε το 2025 έσοδα 726 εκατ. ευρώ, έχοντας παραδώσει 7.900 αυτοκίνητα.

Οι πρώτες 232 κατοικίες θα διαθέτουν ιδιωτική πισίνα

Η πρώτη φάση διάθεσης περιλαμβάνει 232 από τις συνολικά 840 κατοικίες. Κάθε μία θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα, ενώ οι διαθέσιμες επιλογές θα ξεκινούν από στούντιο και θα φτάνουν έως διαμερίσματα τεσσάρων υπνοδωματίων.

Η Maserati και η Samana αναφέρουν ότι οι πρώτες κατοικίες θα είναι έτοιμες από το 2030 και έπειτα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης:

Ιδιωτικές παραλίες.

Κεντρική λιμνοθάλασσα.

Beach club.

Μαρίνα για θαλάσσια σπορ.

Χώρους εργασίας

Πλωτό ιταλικό εστιατόριο.

Θαλάσσια μεταφορά με πολυτελή σκάφη προς την ηπειρωτική περιοχή του Ντουμπάι, κάθε 30 λεπτά.

The World

Η τοποθεσία έχει τη δική της ενδιαφέρουσα ιστορία. Η κατασκευή του τεχνητού αρχιπελάγους The World, το οποίο αποτελείται από περίπου 300 τεχνητά νησιά, ξεκίνησε το 2003.

Ωστόσο, η οικονομική κρίση του 2008 οδήγησε σε διακοπή των εργασιών, με αποτέλεσμα έως τα τέλη του 2013 να έχουν αναπτυχθεί μόλις δύο νησιά.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του εμβλήματος της τρίαινας, το οποίο αποτελεί το χαρακτηριστικό σύμβολο της Maserati.