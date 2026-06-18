Maserati: Πρεμιέρα για τις ανανεωμένες Grecale, GranTurismo και GranCabrio

Η Maserati προχώρησε στην ανανέωση των Grecale, GranTurismo και GranCabrio, προσφέροντας στα τρία μοντέλα της φρέσκια εμφάνιση, ενισχυμένη γκάμα κινητήρων και νέα συστήματα τεχνολογίας.

Η Maserati προχωρά σε μια εκτενή ανανέωση της γκάμας της, θέτοντας στο επίκεντρο την Grecale και τις GranTurismo και GranCabrio.

Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία του Maserati Centro Stile εισάγει μια πιο αιχμηρή, οριζόντια και επιθετική αρχιτεκτονική στο εμπρός μέρος των μοντέλων, στοιχεία που δοκιμάστηκαν αρχικά σε πίστα και πλέον μεταφέρονται στα αυτοκίνητα δρόμου της μάρκας.

Μικρές αλλαγές ουσίας εξωτερικά

Στον τομέα της εξωτερικής εμφάνισης, η Grecale αποκτά πιο σπορ υπόσταση. Ο εμπρός προφυλακτήρας και οι γρίλιες είναι πλήρως ανασχεδιασμένα, τόσο για τις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και για την αμιγώς ηλεκτρική Folgore.

Το εμπρός μέρος υιοθετεί μια χαμηλότερη κατασκευή με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική «shark-nose», στον προφυλακτήρα ενσωματώνονται ειδικά διαμορφωμένα πλευρικά αεροδυναμικά κανάλια (air curtains), τα οποία καθοδηγούν αποτελεσματικά τη ροή του αέρα γύρω από τους θόλους των τροχών, ενώ την εικόνα συμπληρώνουν δύο νέα σχέδια ζαντών μεγέθους 20 και 21 ιντσών καθώς και η νέα γυαλιστερή εξωτερική απόχρωση Grigio Lamiera Shiny.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι GranTurismo και GranCabrio φρεσκάρονται με επανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα, νέο κεντρικό διαχύτη που αυξάνει την κάθετη δύναμη που παράγεται, καθώς και νέα φωτιστικά σώματα στο πίσω μέρος.

Οι διαφοροποιήσεις στην καμπίνα

Στο εσωτερικό της Grecale, η Maserati ανανέωσε ριζικά όλα τα σημεία επαφής του οδηγού με το αυτοκίνητο. Το τιμόνι παρουσιάζει μια πρωτοεμφανιζόμενη οκταγωνική γεωμετρία με επένδυση από διάτρητο δέρμα ή Alcantara.

Το ψηφιακό ρολόι στο κέντρο του ταμπλό απέκτησε ορυκτό κρύσταλλο και μεταλλική στεφάνη που ακολουθεί το οκταγωνικό σχήμα του τιμονιού, ενώ παράλληλα, ο επιλογέας ταχυτήτων ενσωματώνει κουμπιά από πραγματικό μέταλλο και ειδικό φωτισμό.

Αντίστοιχες αναβαθμίσεις συναντάμε και στις GranTurismo και GranCabrio.

Στο πεδίο της τεχνολογίας, η ηλεκτρική Grecale Folgore επωφελείται από σημαντικές αναβαθμίσεις στη διαχείριση ενέργειας και την αεροδυναμική.

Η προσθήκη του νέου ενεργού συστήματος γρίλιας AGS (Air Grille Shutter) στην εμπρός μάσκα και η βελτιστοποίηση της ροής του αέρα κάτω από το δάπεδο, σε συνδυασμό με πιο αποδοτικά ελαστικά, αυξάνουν την πραγματική αυτονομία του SUV.

Με τους τροχούς 20 ιντσών η αυτονομία «ανεβαίνει» 9 χιλιόμετρα, ενώ με τους τροχούς 21 ιντσών η εμβέλεια αυξάνεται κατά φτάνει 53 χιλιόμετρα, με τη μέγιστη αυτονομία να αγγίζει τα 580 χιλιόμετρα.

Στο τεχνολογικό οπλοστάσιο των GranTurismo και GranCabrio αξίζει να σημειωθεί ότι προστίθεται σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού, η λειτουργία ανύψωσης ανάρτησης «Country» και το σύστημα AWD Disconnect για την ηλεκτρική τους έκδοση.

Νέα έκδοση 390 ίππων για την Grecale

Αναφορικά με τους κινητήρες, η σημαντικότερη αλλαγή για τη Grecale είναι το ντεμπούτο μιας νέας έκδοσης του 3λιτρου V6 Nettuno κινητήρα με απόδοση 390 ίππων. Στις Maserati GranTurismo και GranCabrio. ο V6 Nettuno αποδίδει πλέον 490 ή 590 ίππους στην έκδοση Trofeo (αυξημένος κατά 40 ίππους), ενώ οι ηλεκτρικές εκδόσεις Folgore των δύο μοντέλων αποδίδουν 760 ίππους.