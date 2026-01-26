Μαθητές επισκευάζουν παλιά αυτοκίνητα και τα χαρίζουν σε μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τους παιδιά

Όταν ανοίγει η πόρτα του συνεργείου μια μητέρα αντικρίζει ένα επισκευασμένο αυτοκίνητο, στολισμένο με έναν κόκκινο φιόγκο.

Χαμόγελα σε μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τους παιδιά χαρίζει μια ομάδα μαθητών από το λύκειο της κομητείας Λουίζα στην πόλη Μίνεραλ της Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Οι μαθητές του τμήματος τεχνολογίας αυτοκινήτου του σχολείου επισκευάζουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχουν δωριστεί στο σχολείο και στη συνέχεια τα προσφέρουν σε μητέρες οι οποίες έχουν ανάγκη από ένα μέσο μετακίνησης.

Η συγκεκριμένη πράξη των μαθητών πραγματοποιείται εδώ και 8 χρόνια, τέσσερις με πέντε φορές ανά έτος. Η συγκινητική «τελετή» ξεκινάει όταν ανοίγει η πόρτα του συνεργείου και η ομάδα των εφήβων παρουσιάζει σε μια μητέρα ένα πλήρως ανακαινισμένο αυτοκίνητο, στολισμένο με έναν μεγάλο κόκκινο φιόγκο.

Περίπου 20 μαθητές εργάζονται σε αυτοκίνητα κάθε εξάμηνο στο σχολείο, το οποίο βρίσκεται περίπου μία ώρα βορειοδυτικά του Ρίτσμοντ.

Ο καθηγητής Shane Robertson διδάσκει στα παιδιά πώς να πραγματοποιούν επισκευές φρένων και ελαστικών, αλλαγές υγρών, ελέγχους μπαταριών, καθώς και τη συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

«Καταλαβαίνουν τη σκληρή πραγματικότητα πίσω από το γιατί κάνουν κάθε εργασία», δήλωσε ο Robertson σε συνέντευξή του στο ABC. «Αυτό είναι το πραγματικό αυτοκίνητο κάποιου και πραγματικά αλλάζεις τον κόσμο».

Το πρόγραμμα ξεκίνησε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Giving Words, μια τοπική φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει μονογονεϊκές οικογένειες, παρέχοντας δωρεάν οχήματα και επισκευές αυτοκινήτων.

«Μέχρι σήμερα έχουμε δωρίσει πάνω από 60 αυτοκίνητα και έχουμε επισκευάσει περισσότερα από 260», δήλωσε ο Eddie Brown, ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, στο WTVR.

Εκτός από το λύκειο της Κομητείας Λουίζα, ο οργανισμός Giving Words συνεργάζεται και με ιδιώτες ιδιοκτήτες καθώς και με τοπικά συνεργεία, προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον οχήματα.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες του προγράμματος αφορά ένα Toyota Prius του 2007, το οποίο οι μαθητές χάρισαν στη Jessica Rader, μια μητέρα τριών παιδιών που κατάφερε να ξεπεράσει τον εθισμό. Πριν δεχθεί τη δωρεά του αυτοκινήτου, βασιζόταν σε φίλους και συγγενείς.

Με πληροφορίες από WTVR, Washington Post, ABC