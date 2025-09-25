Μαύρα σύννεφα στην αυτοκινητοβιομηχανία – Περικοπές 13.000 θέσεων εργασίας από τον Νο1 προμηθευτή

Η μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα της έχει οδηγήσει σε πλεόνασμα εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τη Bosch.

Ετήσιο έλλειμμα κόστους περίπου 2,5 δισ. ευρώ πλήττει τη Bosch, η οποία ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει να αντιστρέψει την κατάσταση με βασικό μοχλό την περικοπή 13.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2030.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο μεγαλύτερος προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως παλεύει με μια υποτονική αγορά, μεγάλα εμπορικά εμπόδια, αλλά και την πίεση από ανταγωνιστές.

Προηγουμένως η Bosch είχε δηλώσει ότι θα «παλέψει για κάθε σεντ», ενώ επανέλαβε ότι στόχος της είναι να μειώσει το κόστος το συντομότερο δυνατό. Εκτός από τις περικοπές θέσεων εργασίας, η γερμανική εταιρεία επιθυμεί να μειώσει τα κόστη υλικών και λειτουργίας, να περιορίσει τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και κτίρια, όπως και να εξορθολογίσει τόσο τις διαδικασίες logistics όσο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σύμφωνα με την Bosch η πτώση της ζήτησης για τα προϊόντας τη έχει οδηγήσει σε πλεόνασμα εργατικού δυναμικού στη διοίκηση και τις πωλήσεις, όπως επίσης και στα τμήματα που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την παραγωγή.

«Πρέπει επειγόντως να εργαστούμε για την ανταγωνιστικότητά μας στον τομέα της κινητικότητας και να συνεχίσουμε να μειώνουμε τα κόστη μας», δήλωσε εκπρόσωπος της μάρκας. «Αυτό είναι πολύ επώδυνο για εμάς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bosch, Stefan Hartung, είχε αναφέρει στο Reuters αυτόν τον μήνα ότι θα υπάρξουν «διαρθρωτικές προσαρμογές», ενώ προέβλεψε ότι τα έσοδα της εταιρείας το 2025 θα αυξηθούν περίπου κατά 2%, σε σχέση με τα 90,5 δισεκατομμύρια ευρώ του προηγούμενου έτους. Το 2024 η Bosch απασχολούσε περίπου 418.000 εργαζομένους.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 15%, με αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου.

Παρ’ όλα αυτά, για την ένωση αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας (VDA) υφίστανται ακόμα εμπορικά εμπόδια και επομένως η ΕΕ θα πρέπει να πιέσει για την περαιτέρω βελτίωση των εμπορικών όρων.