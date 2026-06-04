Μαύρα σύννεφα στην Τουρκία – Βούλιαξαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων

Η τουρκική αγορά αυτοκινήτου κατέγραψε τον Μάιο τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση των τελευταίων μηνών.

Mε τις πωλήσεις επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων να υποχωρούν περισσότερο από 22,6%, η αγορά αυτοκινήτων της Τουρκίας κατέγραψε αισθητή κάμψη τον Μάιο. Ωστόσο, παρά το αρνητικό κλίμα, τα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα εξακολουθούν να ενισχύουν το μερίδιό τους, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση συνεχίζεται ακόμη και σε περιόδους επιβράδυνσης της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Διανομέων Αυτοκινήτων και Κινητικότητας (ODMD), οι συνολικές πωλήσεις στην Τουρκία περιορίστηκαν τον Μάιο στις 83.442 μονάδες.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση εμφανίζεται στην κατηγορία των επιβατικών αυτοκινήτων, οι πωλήσεις των οποίων μειώθηκαν κατά 23,2%, φθάνοντας τις 65.386 μονάδες. Αντίστοιχα, εκείνη των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων υποχώρησε κατά 20,1%, αγγίζοντας τις 18.056 μονάδες. Η κάμψη αυτή επηρέασε και τη συνολική εικόνα της αγοράς για το πρώτο πεντάμηνο του έτους, με τις συνολικές ταξινομήσεις να διαμορφώνονται στις 453.138 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση 7,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

Παρά τη γενικότερη επιβράδυνση, η στροφή των καταναλωτών προς τα εξηλεκτρισμένα οχήματα συνεχίζεται. Τα υβριδικά μοντέλα κατέλαβαν στην Τουρκία μερίδιο 33,4% επί των πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά απέσπασαν το 18,6% της αγοράς. Συνολικά, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά περίπου 10,5% στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, αγγίζοντας τις 66.353 μονάδες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της τουρκικής Togg, η οποία διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Η εταιρεία παρέδωσε 3.505 οχήματα μόνο τον Μάιο και συνολικά 16.745 στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, αφήνοντας σημαντικά πίσω ανταγωνιστές όπως η Tesla και η BYD.

Αναλυτές αποδίδουν την πτώση των πωλήσεων τον περασμένο μήνα κυρίως στο υψηλό κόστος δανεισμού, στην επιφυλακτικότητα των καταναλωτών, αλλά και στην αυξημένη αβεβαιότητα που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, η τουρκική αγορά εξακολουθεί να κινείται πάνω από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, έστω και με χαμηλότερο ρυθμό από τα προηγούμενα χρόνια.